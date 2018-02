Fidel Castro: El gobierno del pueblo (+Audio)

19 de febrero de 1959.- Fidel comparece en el programa de la televisión cubana Ante la prensa. Ofrece detallada información sobre las medidas aprobadas por el Gobierno Revolucionario. Precisa el compromiso del gobierno con el pueblo cubano.



“El valor histórico en definitiva de los hombres de la Revolución depende de la obra que realicen, por eso quizás alguno no se explique por qué muchos de nosotros trabajamos tanto sin descanso y estamos continuamente actuando”.



“... el objeto de nuestra extraordinaria preocupación es que tenemos que hacer las cosas bien, o sea, cumplir con la gente que cree en nosotros, porque es un problema muy serio para cualquier hombre, que haya millones de gentes creyendo en él, demostrándole esa fe, ese cariño, esa simpatía, y que uno no pueda o no sea capaz de satisfacer esas esperanzas”.



“... mi deber no es trabajar para uno ni para dos: ni para un amigo ni para un familiar; mi deber es resolver el problema de millones de personas”.



Este día de 1959, se reúne con Ministros, Jefes Militares y Civiles en el Tribunal de Cuentas. Muestra su confianza en el avance de la Revolución.



“Éste es el gobierno del pueblo, se debe a las mayorías del pueblo, a los más necesitados, y no tiene intereses creados”.



En relación con la enseñanza de la historia de Cuba señala:



“Hay que cambiar la historia que se les enseña a los niños actualmente, y decir la verdad de ocurrido hasta el primero de enero de 1959”.



“En esta fecha de 1965, clausura la Tercera Plenaria Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas FMC, en Isla de Pinos. Expresa su satisfacción por los cambios favorables de ese territorio y destaca su belleza”.



“... este lugar de nuestra patria es tan excepcionalmente bello, que los americanos se querían quedar con él”.



Señala que la Revolución no cultiva el odio, sino la dignidad, la conciencia del deber y el sentido del deber.



“... la Revolución es una lucha de clases, y en ese enfrentamiento de clases, cada clase juega un rol. Y muchos de los hombres que actúan o han actuado contra la Revolución son producto del viejo sistema, son mentes formadas en el viejo sistema, son un producto de la sociedad capitalista, son el resultado de las condiciones de vida anteriores a la Revolución”.







De los enemigos del proceso revolucionario plantea que son un producto del pasado que cada vez se irá alejando más. Y de los encarcelados por cometer delitos contra la seguridad del país subraya:



“... no van a ser los yanquis quienes van a venir a sacarlos de las cárceles, es deber de la Revolución buscar un camino, buscar una solución correcta para esos elementos arrastrados contra la Revolución”.



“... es por lo que se ideó el plan de rehabilitación, plan que, sin lugar a dudas, está dando frutos, plan que, sin lugar a dudas, está produciendo resultados”.



