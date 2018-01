Fidel Castro: ¡Gracias, Santiago! (+Audio)

Primero de enero de 1959.- El dictador Fulgencio Batista y sus cómplices más allegados se fugan de Cuba en horas de la madrugada con destino a Santo Domingo.



En La Habana se realiza una maniobra que pretende mantener en el poder a elementos ajenos a los que habían combatido contra la dictadura con el objetivo de impedir el triunfo revolucionario.



Fidel se entera de lo que ocurre en La Habana en el Central América, en la zona de Palma Soriano. Entonces decide hablar por Radio Rebelde. Detalla instrucciones a todos los comandantes del ejército Rebelde y al pueblo.



“Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto”.



Y reafirma:



“¡Revolución, sí!; ¡golpe de estado, no!”



“¡Más unidos y firmes que nunca deben estar el pueblo y el Ejército Rebelde para no dejarse arrebatar la victoria que ha costado tanta sangre!”







Posteriormente Radio Rebelde trasmite otras orientaciones del Comandante en Jefe Fidel Castro en la que insta a la realización de la huelga general revolucionaria.



En otra intervención Fidel se dirige al pueblo de Santiago de Cuba.



“Santiagueros: la guarnición de Santiago de Cuba está cercada por nuestras fuerzas. Si a las seis de la tarde del día de hoy no han depuesto las armas, nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto las posiciones enemigas”.



“Santiago de Cuba: los esbirros que han asesinado a tantos hijos tuyos no escaparán como escaparon Batista y los grandes culpables, en combinación con los oficiales que dirigieron el golpe amañado de anoche. Santiago de Cuba: Aún no eres libre. Ahí están todavía en tus calles los que te han oprimido durante siete años, los asesinos de cientos de tus mejores hijos, la guerra no ha terminado porque aún están armados los asesinos”.



El ataque a Santiago de Cuba no fue necesario realizarlo. Inicialmente Raúl entra al Moncada e insta a los oficiales y soldados a deponer las armas. Posteriormente Fidel sostiene un encuentro con los que dirigían las distintas fuerzas militares en la ciudad.



En horas de la noche Fidel entró victorioso a la ciudad santiaguera y le habló al pueblo desde el balcón del edificio sede del Ayuntamiento en el Parque Céspedes:



“Compatriotas de toda Cuba: ¡Al fin hemos llegado a Santiago! ¡Duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado!”



“La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros…”







Con el decursar de los años Fidel habla en actos que tienen lugar en esta fecha para conmemorar los aniversarios del triunfo de la Revolución.



Particularmente simbólico fue el efectuado en Santiago de Cuba en 1984, al cumplirse el aniversario 25 de la victoria revolucionaria y la entrega a esta ciudad del Título Honorífico Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo.



“A ti te honramos especialmente hoy, y contigo a todo nuestro pueblo, que esta noche se simboliza en ti. ¡Que siempre sean ejemplo de todos los cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu espíritu revolucionario! ¡Que siempre sea la consigna heroica de nuestro pueblo lo que aquí aprendimos: ¡Patria o Muerte! ¡Que siempre nos espere lo que aquí conocimos aquel glorioso Primero de Enero: la victoria! ¡Gracias, Santiago!”



