Fidel Castro: Las grandes soluciones (+Audio)

14 de febrero de 1959.- Fidel interviene en el Salón Caribe, del hotel Habana Hilton, hoy Habana Libre, en un almuerzo ofrecido por el Club de los Leones de La Habana. Resalta la importancia de la constante superación de los seres humanos.



“El que sabe leer y escribir tiene que estudiar, y el que tenga una carrera en la Universidad tiene que estudiar, porque hay que estar toda la vida estudiando…”



Este día de 2003, Fidel clausura el V Encuentro sobre Globalización y Problemas del Desarrollo en el Palacio de Convenciones en La Habana. Afirma que el mundo desigual e injusto existente fue impuesto, primero por el capitalismo y luego por el imperialismo. Seguidamente pregunta:



“¿En qué mundo idílico estamos viviendo? ¿Dónde están las mínimas condiciones de igualdad que hagan posibles las soluciones que nos enseñan en las escuelas de economía para el desarrollo de los países del Tercer Mundo?”







Tras señalar que la globalización neoliberal constituye la más desvergonzada recolonización del Tercer Mundo, detalla que nuestra especie corre el riesgo real de extinguirse con hechos propiciados por el propio hombre como la destrucción acelerada del medio ambiente o el desencadenamiento de una guerra nuclear. Precisa que ambas cosas podrían todavía evitarse.



“De la historia se puede sacar una lección en la que suelo insistir. Solo de las grandes crisis han surgido las grandes soluciones”.



Y asegura:



“¡Queremos demostrar lo que todos proclamamos: que un mundo mejor es posible! ¡Ha llegado la hora de que la humanidad comience a escribir su propia historia!”



Un día como hoy de 2008, elabora la cuarta parte de sus reflexiones tituladas El Candidato Republicano. Cita fragmentos del libro Faith or My Fathers de John McCain y su asistente Mark Salter donde relata los efectos de la soledad en prisión.



Menciona a los cinco cubanos presos injustamente en cárceles norteamericanas y las situaciones de aislamiento a las que son sometidos.



Relata también sus vivencias durante el viaje realizado a Vietnam en 1973, en el que pudo apreciar la destrucción causada por la aviación norteamericana durante la guerra desatada contra ese país asiático.



“He sido testigo, señor McCain, de las proezas de los bombardeos a Vietnam del Norte, de los cuales usted se enorgullece”.







Se cuestiona si el candidato republicano está consciente de la crisis económica que se desencadenará en su país, a corto o más largo plazo.



En esta fecha en el 2009 escribe la reflexión El colmo del ridículo. Menciona el capítulo 12 del libro Las armas de ayer donde se relatan los hechos ocurridos en septiembre de 1973 en Chile, con el golpe militar fascista de Augusto Pinochet.



“Juro que si tuviera dinero pagaría la edición masiva de ese libro. Tal vez su texto está en la red de Internet. De no ser así, lo lamentaría muchísimo”.



Recuerda el último día de la vida del presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende, así como el bombardeo de su residencia en Tomás Moro, donde se encontraba su familia. Y concluye su Reflexión haciendo referencia a Venezuela:



“Pasaré el día 15 atendiendo las noticias sobre el Referendo Popular que debe decir sí o no al derecho del líder bolivariano Hugo Chávez Frías a ser postulado nuevamente para la presidencia de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Por mi parte no albergo duda alguna de su victoria”.



