Fidel Castro: Los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad (+Audio)

Fidel Castro: Los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad

26 de enero del 2008.- Fidel elabora la reflexión Lula tercera parte, en la que continúa exponiendo aspectos relacionados con la conversación mantenida con el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, durante su visita a Cuba.



Comenta que en el encuentro con el primer mandatario brasileño le expuso el duro golpe que representó para la economía cubana la desintegración de la Unión Soviética, así como la visión del Comandante Ernesto Che Guevara de cómo debía construirse el socialismo en Cuba.



“Lo que ocurrió después en la URSS no habría sorprendido al Che”.



“Hombre abnegado, estudioso y profundo, murió en Bolivia junto a un puñado de combatientes cubanos y de otros países latinoamericanos, luchando por la liberación de Nuestra América. No llegó a conocer el mundo de hoy, al que se suman problemas que entonces se ignoraban”.



Recuerda que Lula le expresó la necesidad de favorecer la producción de soya en Brasil ante la creciente demanda mundial y la carencia de tierras cultivables en muchos países del mundo.



Expresa que en el debate se abordó la grave situación de África para el desarrollo agrícola, por sus condiciones climáticas, las plagas existentes y la carencia de las infraestructuras necesarias.



“Pienso en África y sus casi mil millones de habitantes, víctimas de los principios de esa economía. Las enfermedades, que vuelan a la velocidad de los aviones, se propagan al ritmo del SIDA, y otras viejas y nuevas enfermedades afectan a su población y sus cultivos, sin que ninguna de las antiguas potencias coloniales sea capaz realmente de enviarles médicos y científicos. Sobre estos temas hablé con Lula”.



En el 2015, redacta un mensaje titulado Para mis compañeros de la Federación Estudiantil Universitaria.



Expone que el mundo globalizado actual está conformado por un grupo con abundantes riquezas y otros con mucho menos de lo que necesitan, y subraya que el crecimiento poblacional ha crecido significativamente en los últimos años.



Señala además que cuando ingresó en la Universidad de La Habana solo existía en Cuba un alto centro de estudios y que ahora se cuenta con más de medio centenar de centros de Educación Superior distribuidos a lo largo y ancho del país.



"Me abruma descubrir que han pasado 70 años. En realidad, compañeros y compañeras, si matriculara de nuevo a esa edad como algunos me preguntan, le respondería sin vacilar que sería en una carrera científica".







Recuerda el papel de los internacionalistas cubanos en África y en particular en Angola, y asevera que hoy es momento de defender la paz.



“Cualquier solución pacífica y negociada a los problemas entre Estados Unidos y los pueblos o cualquier pueblo de América Latina, que no implique la fuerza o el empleo de la fuerza, deberá ser tratada de acuerdo a los principios y normas internacionales”.



“Los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad tendrían que ceder paso a normas que fuesen compatibles con la dignidad humana. De tales derechos no está excluido ningún país. Con este espíritu he luchado y continuaré luchando hasta el último aliento”.



(Redacción Digital Rebelde)

