Fidel Castro: Los hombres de la Revolución (+Audio)

30 de enero de 1959.- Fidel se reúne en el hotel Habana Hilton, hoy Habana Libre, con un grupo de figuras y periodistas latinoamericanos. Conversa acerca de la trascendencia que tiene aplicar la Reforma Agraria en Cuba.



“Dadas las necesidades y el avance de la Revolución, resulta evidente, no obstante, que la Ley Agraria de la Sierra Maestra ha quedado atrás, y que una más honda transformación, que acabe con el latifundio de manera de definitiva, se va imponiendo en la mente de los hombres de la Revolución”.



Este día de 1959, Fidel sostiene un encuentro en la Ciudad Deportiva con dirigentes deportivos, entrenadores, atletas, peloteros profesionales, representantes del Comité Olímpico y de la Unión Atlética Amateurs, periodistas y otros invitados.







“Venimos decididos a impulsar el deporte a toda costa, llevarlo tan lejos como sea posible, pero para ello es necesaria la ayuda de todos, de atletas, de dirigentes, de organismos, de comentaristas deportivos”.



Un día como hoy de 1967, Fidel habla en el Instituto Tecnológico Obrero de Suelos, Fertilizantes y Alimentación del Ganado Rubén Martínez Villena. Expresa que debe organizarse la vida de niños y jóvenes de manera tal que se combine el estudio, el trabajo, el deporte y su tiempo de recreación. Califica a la burocracia como basurero de recursos humanos.



“Cuando nosotros decimos burocracia —entiéndase bien— no decimos administración, sino hipertrofia de las tareas administrativas, concentración masiva e inútil, parasitaria e improductiva, en tareas no productivas”.







En esta fecha de 1969, habla en el acto de inauguración de 72 viviendas, una Escuela Primaria y otras instalaciones, en el Plan Experimental Genético Niña Bonita, de Cangrejera. Comenta:



“Niña Bonita pues es un nombre bonito; ahora, no lo inventamos nosotros. Aquí había una pequeña unidad de producción que se llamaba así, y entonces cuando se empezó a hacer el plan experimental este pues fue quedando el nombre de Niña Bonita, y ya incluso ese prototipo de lechería pues ya se llama Niña Bonita también…”



En el 2011, elabora la reflexión La grave crisis alimentaria. Expone que el pasado 29 de enero recibió un artículo de Lester R. Brown, reconocido ecologista norteamericano publicado en el sitio web Vía Orgánica con fecha del último 10 de enero, en el cual su autor advertía el grave efecto del CO2, dióxido de carbono, que se libera a la atmósfera desde hace algunos años.



Cita fragmentos de ese artículo para explicar las afectaciones que produce el actual cambio climático a la producción de alimentos. Condena la producción de etanol en los Estados Unidos a partir de los cultivos de granos con su el costo de afectación al medio ambiente.







También señala los peligros para el mundo de la erosión de los suelos, el agotamiento de las fuentes de agua, el derretimiento de los glaciares y la subida del nivel del mar.



“El orden mundial existente lo impuso Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, y reservó para sí todos los privilegios. Obama no tiene forma de administrar la olla de grillos que han creado”.



En el 2014, recibe a Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y también a Desiré Delano Bouterse, primer mandatario de Suriname, ambos participantes en La Habana en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC.



