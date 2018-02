Fidel Castro: Homenaje a los expedicionarios del Granma (+Audio)

8 de febrero de 1957.- Los integrantes de la tropa rebelde dirigida por Fidel sufren las consecuencias, aún sin saberlo, de la traición del campesino Eutimio Guerra, quien inicialmente le brindó ayuda al naciente Ejército Rebelde.



Los soldados de la dictadura, en lugar de asesinarlo como habían hecho con otros campesinos, le hicieron ofertas a Eutimio con el fin de que se pusiera a su servicio y le informara de los lugares exactos donde se encontraban los rebeldes.



En horas de la mañana de este día y tras la información brindada por el traidor, el jefe de los soldados de la dictadura en la zona, Joaquín Casillas, parte con una nutrida tropa hacia el lugar donde se suponía que se encontraban los combatientes revolucionarios.



En esta fecha en 1958, por la zona de Nuevitas, en la parte norte de la provincia de Camagüey desembarcan los expedicionarios del yate Scapade, integrado por combatientes del Directorio Revolucionario 13 de marzo. Una parte del grupo se traslada a la zona montañosa de la entonces provincia de Las Villas.







Al conocer que otros combatientes se sumaban a la lucha en la provincia central de Cuba Fidel les envía una carta en la que señala:



“Hemos recibido con profunda alegría la noticia de que un grupo de cubanos está combatiendo también en esa provincia”.



“Imaginamos los obstáculos iniciales que están confrontando. Si la topografía de la zona hace imposible resistir o el parque se agota, aconsejo moverse hacia acá, caminando de noche y emboscándose de día en sitio seguro que no pueda percibirlo la aviación, siguiendo la ruta en zigzag, cuando el enemigo caiga una o dos veces en emboscada cesará toda persecución”.



Un día como hoy de 1959, en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, el pueblo habanero rinde homenaje póstumo a 19 expedicionarios del yate Granma.



Miles de personas desfilan ante los restos que fueron trasladados desde Niquero para ser sepultados en la necrópolis de Colón. Fidel participa en la guardia de honor como digno homenaje a sus compañeros caídos.



En el 2009, Fidel elabora su reflexión Rahm Emmanuel, dedicada al Jefe de Gabinete de la Casa Blanca en la administración de Barack Obama.



Comienza buscando la procedencia del político norteamericano y recuerda al filósofo Immanuel Kant a quien evalúa como uno de los que más influyeron en el desarrollo del pensamiento humano junto a Aristóteles y Platón.



Recuerda aforismos de Kant, en especial uno dedicado a la educación en la que afirma “Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre”.







Y apunta:



“Esta gran idea fue uno de los principios proclamados desde los primeros días del triunfo revolucionario, el Primero de enero de 1959. Obama y su asesor no habían nacido ni habían sido siquiera concebidos”.



Cita datos de la biografía de Rahm Emmanuel y afirma que es hijo de inmigrantes y que su madre fue una defensora de los derechos civiles, apresada 3 veces a causa de sus actividades sociales.



Analiza aspectos de la política imperialista y en particular en sus guerras en el Medio Oriente, y concluye:



“Todos los demás pueblos tendrán que pagar el colosal despilfarro y garantizar, primero que nada, en el planeta, cada vez más contaminado, los puestos de trabajo norteamericanos y las ganancias de las grandes transnacionales de ese país”.



(Redacción Digital Rebelde)

