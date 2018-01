Fidel Castro: Hoy sí hemos ganado esta batalla (+Audio y Fotos)

28 de enero de 1953.- Fidel participa en la multitudinaria marcha vespertina convocada por jóvenes universitarios que sale desde el Alma Máter con rumbo a la estatua de José Martí del Parque Central en La Habana para homenajear al Apóstol en el centenario de su natalicio.



Este día de 1960 hace el resumen del acto de entrega del cuartel Moncada de Santiago de Cuba al Ministerio de Educación. Se crea allí la Ciudad escolar 26 de Julio.



“... hoy hemos tomado esa fortaleza, porque hoy la hemos convertido en un centro de enseñanza, hoy sí hemos ganado esta batalla”.



Un día como hoy de 1961, Fidel pronuncia un discurso en la inauguración de la Escuela Abel Santamaría en Santa Clara, en lo que fuera el regimiento Leoncio Vidal.



“Y si esta es hoy una fortaleza militar convertida en magnífica ciudad escolar, y se trata de la fortaleza militar de la provincia donde él naciera, estimamos que se ajusta más a lo que fue y a lo que hizo Abel Santamaría…”



En 1967, Fidel inaugura las obras de San Andrés de Caiguanabo en Pinar del Río las que califica como un ejemplo de lo que el pueblo puede hacer para su bienestar.



“… el revolucionario cree en el hombre, cree en los seres humanos. Y si no se cree en el ser humano no se es revolucionario”.







En 1976, Fidel habla en el acto de Amistad Cubano Canadiense, efectuado en la Planta de Azúcar a Granel Tricontinental, en Cienfuegos, en el contexto de la visita de Pierre Trudeau, primer ministro de Canadá a Cuba.



Destaca que Canadá fue uno de los dos países del hemisferio occidental que mantuvieron relaciones con Cuba, cuando todos los demás secundaron la política de aislamiento llevada a cabo por los Estados Unidos contra nuestro país.



En 1990, Fidel pronuncia un discurso en la clausura del XVI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, celebrado en el Teatro Karl Marx, en La Habana.



Además de comentar acerca de los debates realizados en el evento, se refiere al derrumbe del campo socialista y a la desestabilización interna en la Unión Soviética en el contexto de una campaña anticomunista a escala mundial.







“Aquí no sentimos vergüenza de hablar de Lenin y enaltecer a Lenin, cuando otros andan quitándoles el nombre de Lenin a calles y parques y arrancando estatuas de Lenin, Marx y Engels, aquí las construimos, y las construimos no de mármol, ni de bronce, ni de acero, las construimos con nuestra conducta revolucionaria, con nuestro heroísmo, con nuestra posición digna…”



En 1991, Fidel habla en el acto de inauguración del Consultorio-Vivienda del Médico de la Familia construido en el municipio Plaza por el Contingente Estudiantil Antonio Guiteras, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.



“... Martí, que concibió el estudio estrechamente vinculado al trabajo, se sentiría feliz también de una realidad como esta, en que los estudiantes de derecho, ya en el nivel superior, fueron capaces de organizarse en contingente, emprender una obra como esta y llevarla hasta el final…”



En 1994, clausura el IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe, en el Palacio de Convenciones. Alerta de las maniobras imperialistas contra los pueblos de la región.







“Yo diría que a los latinoamericanos nos están conquistando otra vez, nos están descubriendo otra vez, y nos prometen un porvenir tan terrible como aquel que les prometieron a las poblaciones indígenas…”



En el 2008, se publica un mensaje de Fidel titulado Homenaje a Martí. Contiene una Nota introductoria y el discurso pronunciado en la clausura de la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo que coincidió con el aniversario 150 del natalicio del Héroe Nacional.



(Redacción Digital Rebelde)

