Fidel Castro: “La Lenin, orgullo de nuestro pueblo” (+Audio)

2018-01-31 10:50:56



El líder cubano comparte con estudiantes del centro de estudios.



31 de enero de 1974.- Fidel habla en la inauguración de la Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin en La Habana, en la que ingresan alumnos tras mediante una rigurosa selección, basada en las altas calificaciones que obtengan en la enseñanza primaria y atendiendo a su expediente escolar.



“Con infinito amor y gratitud profunda, dedicamos esta escuela a la memoria de Vladimir Ilich Lenin, el genial conductor revolucionario y fundador del primer Estado Socialista en la historia de la humanidad”.



“Por los caminos luminosos que abrió al porvenir del hombre, por los extraordinarios servicios que prestó al mundo, por la ayuda decisiva que nos brindó el Estado fraternal e internacionalista fundado por él, y por lo que su pensamiento, su vida y su ejemplo, representan para todos los revolucionarios de la tierra, esta escuela, que es orgullo de nuestro pueblo, llevará su nombre inmortal”.





Fidel inaugura la Lenin en 1974 junto al entonces mandatario de la URSS, Leonid Brezhnev.



En el 2008, elabora la reflexión Lula, cuarta y última parte, dedicada a exponer aspectos relacionados con el encuentro mantenido en La Habana con el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva.



Expresa que en su conversación con el primer mandatario brasileño también se habló de Venezuela y del apoyo brindado a Cuba por el gobierno del presidente Hugo Chávez y añadió:



“Después de los Acuerdos del ALBA, que se firmaron en La Habana el 14 de diciembre de 2004, esto se mantiene en condiciones honorables y beneficiosas para ambos países”.



“Laboran allí casi 40 mil abnegados especialistas cubanos, en su mayoría médicos, que con sus conocimientos, y particularmente con su ejemplo internacionalista, están contribuyendo a formar a los propios venezolanos que los sustituirán”.







Señala que Lula le manifestó su respeto y cariño por Cuba y sus dirigentes y que sentía orgullo del progreso que ocurría en América Latina con la unidad de gobiernos que defendían el desarrollo de los países de la región.



“En esta ocasión, le recordé lo que nos enseñó Martí sobre las glorias de este mundo, que caben todas en un grano de maíz”.



También patentiza que el presidente brasileño tenía interés en colaborar activamente con los países más pobres teniendo en cuenta las riquezas naturales del gigante sudamericano.



Comenta que el cambio climático estuvo entre los temas debatidos con Lula y la importancia de Brasil en el actual escenario mundial, por no haber sido tan afectado por desastres climáticos.



“En lo inmediato, su peso internacional se eleva”.



Igualmente enumera varios de los factores que complican la situación del mundo, dentro de los cuales cita el incremento del consumo de combustibles fósiles, no renovables y contaminantes, la escasez de alimentos, la sobreexplotación de los mares y el crecimiento poblacional.







“¿Hay remedios para estos peligros? Sí: conocerlos y asumirlos. ¿Cómo? Serían respuestas puramente teóricas. Háganselas por sí mismos los propios lectores, especialmente los y las más jóvenes, como suele decirse últimamente para no parecer discriminador de las mujeres”.

Y tras plantear la interrogante: ¿Tenía o no temas que conversar con Lula?"

Fidel patentiza en forma categórica:



“Valió realmente la pena el encuentro”.



