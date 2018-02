Fidel Castro: Lo más peligroso es la falta de información (+Audio)

2018-02-15 06:22:45 / web@radiorebelde.icrt.cu





15 de febrero de 1978.- Fidel pronuncia un discurso en la inauguración del Segundo Bloque de 100 Megawatts de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en el Mariel.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Destaca la importancia del ahorro de energía desde los primeros años de la Revolución, tratándose de una industria de la cual dependía el desarrollo económico de la nación.



“Sin electricidad, no puede funcionar prácticamente ninguna fábrica; sin electricidad no puede funcionar prácticamente ningún servicio, ningún hospital, ninguna escuela, ningún comercio; sin electricidad, por supuesto, no funciona nada en un hogar, ni la luz, ni el televisor, o el radio, o cualquier otro equipo electrodoméstico. Por eso, es una de las más básicas de todas las industrias”.







Subraya que en la sociedad cubana cada nueva fábrica es un paso de avance pues va encaminada al beneficio del pueblo y recalca que nadie tiene derecho a despilfarrar la electricidad teniendo en cuenta el esfuerzo que se demanda para producirla.



“Cuando uno tiene conciencia de eso, cuando lo sabe, con seguridad pensará que es un deber ahorrar la electricidad y no despilfarrar la electricidad ni en el hogar, ni en la escuela, ni en el hospital, ni en la fábrica, ni en ninguna parte”.



Este día de 2002, clausura el IV Encuentro Internacional de Economistas en el Palacio de las Convenciones. Alerta acerca de los peligros que entraña del Tratado de libre Comercio –ALCA.



Precisa que lo más peligroso es la falta suficiente de información que poseen los pueblos de nuestro hemisferio, muchos de ellos con elevados índices de analfabetismo, y cientos de millones sin ninguna preparación para conocer con respecto a esta situación.



Destaca que se considera un soñador que ha visto sus quimeras convertidas en realidad, pero que está consciente de que además de sueños, conocimientos, conciencia, deseo, buenas voluntades, hacen falta las condiciones objetivas, y las condiciones objetivas las trae la historia.







En el 2008, elabora la quinta y última parte de El candidato republicano. Hace referencia a una publicación digital del pasado 27 de enero, en la que se refleja el trabajo La crisis de la deuda es la mayor amenaza para Estados Unidos, del autor Chalmers Johnson.



Señala algunos fragmentos de dicho material que a su juicio son dignos de mencionar referidos a los manejos financieros de las administraciones norteamericanas, los gastos para la carrera armamentista y para financiar guerras como la de Iraq y Afganistán, con sus consiguientes efectos para la sociedad norteamericana.



Se refiere a Albert Gore, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, durante el periodo de Bill Clinton y candidato a la presidencia por el Partido Demócrata en las elecciones del 2000, las que perdió contra George W. Bush, a pesar del voto mayoritario popular.



“Expresé hace meses la seguridad de que el que más conocía sobre el tema del cambio climático y contaba con más popularidad no aspiraría a ser candidato a la Presidencia. Ya lo había sido y le arrebataron la victoria mediante escandaloso fraude. Comprendía los riesgos de la naturaleza y de la política”.







En el 2009, Fidel le envía un mensaje al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez con motivo del triunfo obtenido en el referendo que permitía la reelección sin límites de mandato a todos los cargos de elección popular.



“Querido Hugo, felicidades para ti y para tu pueblo por una victoria que por su magnitud es imposible medirla”.



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados