Fidel Castro: La lucha por la igualdad de la mujer (+Audio)

7 de marzo de 1983





7 de marzo de 1983.- Fidel pronuncia un discurso en la séptima Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en el Palacio de la Cultura de Nueva Delhi, India.



Con respecto a la labor realizada por Cuba, para lograr la unidad de los No Alineados expone:



“No ha sido, todos lo sabemos, una tarea fácil. Jamás el Movimiento se vio sometido a tantas presiones externas, ni existieron antes los graves problemas internos que amenazaron en estos últimos tiempos con debilitar nuestra unidad”.



También detalla la trágica situación que padecían muchos hombres y mujeres en el mundo y enfatiza que las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia.



Añade que frente a la tragedia nuclear que amenaza al mundo, el drama del subdesarrollo, la explotación y la crisis económica y social que nos azota, no caben la resignación ni el acomodo.



“La única salida a la altura del hombre es la de luchar. Y ese es el mensaje que aporto al cesar en mi condición de Presidente del Movimiento de los Países No Alineados. ¡Luchar!”



Un día como hoy en 1990, Fidel clausura el V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, en el Palacio de Convenciones, en La Habana.







Destaca lo que se hacía en Cuba para eliminar la discriminación de la mujer.



“La lucha por la igualdad de la mujer en todos los aspectos es tarea prioritaria de nuestro Partido; fue, es y será tarea prioritaria de nuestra Revolución”.



En esta fecha del año 2008, Fidel elabora la reflexión titulada El único perdedor. Hace referencia a la vigésima Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, sin la presencia de diplomáticos estadounidenses. Además, comenta:



“Mientras esto ocurría en Santo Domingo, Bush se reunía en Washington para hablar de la transición en Cuba. Aunque todo queda por hacer, como se ha demostrado en la reunión de La Habana sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el imperialismo fue de todas formas el único perdedor”.



En el 2010, elabora la Reflexión titulada Los peligros que nos amenazan. Expresa que, por primera vez, la especie humana, en un mundo globalizado y repleto de contradicciones, ha creado la capacidad de destruirse a sí misma. Precisa que a ello se añaden armas de crueldad sin precedentes que son usadas contra la población civil y disfrutan de total impunidad.



Señala que ningún rincón en las profundidades de la tierra o de los mares quedaría fuera del alcance de los actuales medios de guerra. Y agrega:



“Cuando el horizonte de los conocimientos se amplía hasta límites jamás concebidos, más se acerca el abismo adonde la humanidad es conducida”.



“Todos los sufrimientos conocidos hasta hoy son apenas sombra de lo que la humanidad pueda tener por delante”.



