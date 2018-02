Fidel Castro: Martí el autor intelectual de esta Revolución (+Audio)

7 febrero de 1997.- Fidel clausura el Congreso Pedagogía 97 en el teatro Karl Marx, en La Habana. Destaca el esfuerzo y sacrificio con que participaron los delegados extranjeros en ese congreso.



“En los momentos en que vivimos, nuestro país, aun deseando hacer todo por ustedes, necesariamente no podía cargar con el costo fundamental del evento. Si fuéramos un país medianamente rico y que no estuviera en período especial, seguramente lo habríamos hecho”.



Destaca el valor de las enseñanzas de José Martí.



“Nosotros decíamos que Martí fue el autor intelectual del Moncada y podríamos decir que fue también el autor intelectual de esta Revolución”.







Reafirma que en Cuba no habrá nunca una transición al capitalismo. Y resalta:



“¡Sabremos ser dignos seguidores de los que derramaron su sangre y entregaron sus vidas por la independencia del país o por la Revolución! ¡Jamás traicionaremos la memoria de Martí, del Che, de Camilo y de tantos otros, que sería largo de enumerar!”



Un día como hoy de 2002, Fidel concede una entrevista a la prensa nacional y extranjera en la inauguración de la XI Feria Internacional del Libro de La Habana, efectuada en la fortaleza de San Carlos de La Cabaña.



Ante las preguntas de sus interlocutores Fidel, en primer lugar, muestra su satisfacción porque la fiesta del libro cubana llegue a cada rincón de la Isla.



También le preguntan acerca de la campaña desatada contra el presidente venezolano Hugo Chávez, acerca de quien expresa:



“Chávez es el más grande demócrata de toda Suramérica, esa es la verdad; tiene un talento, una capacidad de comunicación extraordinaria, y siente lo que dice con mucha fuerza”.







En el 2003, clausura el Congreso Pedagogía 2003, en el teatro Karl Marx. Señala que es la educación una de las más nobles y humanas tareas y añade:



“Sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras; no hay ni habría hoy producción ni economía, salud ni bienestar, calidad de vida, ni recreación, autoestima, ni reconocimiento social posible”.



En el 2010, Fidel elabora la reflexión La Revolución Bolivariana y las Antillas. Señala que desde niño le gustó la historia y leía sobre los grandes acontecimientos y personalidades del mundo y también de Cuba.



“Más adelante centré mi interés en Martí. A él le debo en realidad mis sentimientos patrióticos y el concepto profundo de que Patria es humanidad”.



Expresa que el mundo se ha ido equipando con armamento nuclear de enorme potencia, en tanto ocurren catástrofes sin precedentes en Haití.







En el 2010, Fidel envía un mensaje de felicitación a la Brigada médica internacional Henry Reeve y a graduados y estudiantes de 5to y 6to año de la Escuela Latinoamericana de Medicina que se encuentran prestando su ayuda solidaria al pueblo haitiano.



“Ustedes están escribiendo hoy una de las páginas más hermosas de la historia de la medicina humana”.



“El mundo seguirá de cerca la proeza que ustedes están realizando, y ese orgullo llegará a los corazones de todos los pueblos de este hemisferio, representados allí, por sus compatriotas médicos”.



“Gracias en nombre de todos los que hemos luchado por esos sueños de equidad y justicia”.



