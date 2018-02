Fidel Castro: Me considero el mejor amigo del humilde (+Audio)

9 de febrero de 1959.- Fidel habla en la plenaria de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros. Expresa que siempre le ha hablado al pueblo con honradez y sinceridad para encontrar la mejor solución en defensa de la Revolución.



“... me considero el mejor amigo del humilde, el mejor amigo del campesino cubano, el mejor amigo que tienen los trabajadores, el mejor amigo que tiene el desempleado, el mejor amigo de miles y miles de niños descalzos, hambrientos, sin maestros y sin escuelas, el mejor amigo del negro discriminado y el mejor amigo de la mujer discriminada también”.



Con relación al proceso revolucionario expresa:



“Hay que defender la Revolución con más calor que una simple demanda. La Revolución es la demanda de hoy y la del futuro”.



Un día como hoy de 1990, clausura el congreso internacional Pedagogía 90, realizado en el teatro Karl Marx, en La Habana. Señala que fue un reclamo permanente de la Revolución cubana de que existieran más maestros que soldados y añade:



“Si de soldados se trata para defender el país, es todo el pueblo, no puedo hacer la comparación; pero si de maestros se trata para predicar las ideas más nobles y las ideas más revolucionarias, digo también que tenemos a todo el pueblo como maestros...”







Argumenta las vías que garantizarán la soberanía en Cuba.



“La independencia no es una bandera, o un himno, o un escudo; la independencia no es una cuestión de símbolo, la independencia depende del desarrollo, la independencia depende de la tecnología, depende de la ciencia en el mundo de hoy”.



“¿Cómo podemos manejar las máquinas modernas sin educación, hoy que casi todo se resuelve a través de la electrónica y la computación? En la era de estas técnicas, ¿cómo poder ser libres manteniéndonos analfabetos, si no empezamos por la educación?”



Recuerda a próceres cubanos y latinoamericanos como Martí, Bolívar y Juárez y subraya:



“¡Cuántas cosas soñarían con relación a nuestro destino; cuántas cosas dijeron y cuántas ilusiones deben haber albergado!”







Al referirse al futuro de los países de la región manifiesta:



“¿Cuál es el destino, además, de los países balcanizados de nuestra América? ¿Qué lugar van a ocupar en el siglo XXI? ¿Qué lugar les van a dejar, cuál va a ser su papel si no se unen, si no se integran, en un mundo donde estará Europa unida, integrada; Japón, una gran potencia, Estados Unidos, una gran potencia industrial? Qué lugar nos va a quedar a nosotros, preguntamos”.



“... si nuestros libertadores tuvieron una tarea gigantesca, si la tuvieron Sucre, Bolívar, O’Higgins, San Martín, todos los que ustedes mencionaron, y Juárez, Morelos e Hidalgo, yo digo que nosotros tenemos una tarea ahora mucho más difícil; casi siente uno envidia de los obstáculos que tenían delante nuestros antepasados para luchar por el destino de nuestros pueblos. Ahora la tarea es más difícil y es más compleja. Eso tenemos que saberlo, debemos tener conciencia de eso".



