Fidel Castro: Un momento decisivo de nuestra historia (+Audio)

8 de enero de 1959.- Fidel hace su entrada en La Habana al frente de la Caravana de la Libertad. Recorre las principales calles y avenidas de la ciudad. Se detiene y entra al Palacio Presidencial donde pronuncia un breve discurso.



“Ustedes quisieran saber cuál es la emoción que siente el líder de la Sierra al entrar en Palacio. Les voy a confesar mi emoción: exactamente igual que en cualquier otro lugar de la República”.



Después habla en el Campamento Militar de Columbia donde concluye el recorrido de la Caravana de la Libertad.



“Creo que es éste un momento decisivo de nuestra historia, la tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil, quizás en lo adelante todo sea más difícil”.







En esta fecha de 1969, Fidel pronuncia un discurso en la inauguración del Policlínico del Valle del Perú, en el Municipio de Jaruco. Señala que los temas de la salud y la educación son prioridades porque sirven al pueblo.



Con relación a la salud pública subraya que no se trata solo de curar a los enfermos sino de lograr sean prevenidas las enfermedades.



En 1989, Fidel habla en Ciudad Libertad en el acto central por el Aniversario 30 de su entrada a La Habana. Expresa la responsabilidad que tienen las nuevas generaciones de consolidar y defender la Revolución.







“La tarea de perfeccionar el socialismo es la tarea estratégica de la actual generación, la lucha ideológica, defender el socialismo, defenderse de la ofensiva ideológica imperialista; y no solo con entusiasmo, no solo con convicción y con moral, sino también con el pensamiento, con el estudio, con la profundización en el análisis de los problemas”.



“Creo que hay que profundizar en la historia de nuestro país. Tenemos unas raíces históricas fabulosas, ejemplos insuperables en nuestra historia; tenemos que conocer más de historia de Cuba, y no solo a través de la escuela, a través de la divulgación y la lectura”.



En el 2008, elabora una carta al programa televisivo Mesa Redonda. Recuerda el aniversario 49 de su llegada a la capital al frente de la Caravana de la Libertad y el acto efectuado en el antiguo campamento militar de Columbia.



“Recuerdo a Camilo y las palomas que esa tarde iluminaron el escenario de quienes soñábamos con el disfrute pacífico de los derechos conquistados”.







También señala que el 20 de enero se realizarían los nuevos comicios en Cuba y subraya:



“Soy decidido partidario del voto unido”.



En el 2011, elabora su reflexión Un acto atroz. Se refiere al atentado contra la congresista demócrata por Arizona, Gabrielle Giffords, mientras participaba en un acto político en el distrito electoral de Tucson.



“Es partidaria de la reforma migratoria, la investigación con células embrionarias y las energías alternativas, medidas que detesta la extrema derecha”.







Y en el 2012, elabora la reflexión titulada El mejor Presidente para Estados Unidos. Destaca los avances tecnológicos que surgen en el mundo actual que debieran servir al bienestar de la humanidad.



Retoma el tema del peligro que representan las guerras nucleares para el futuro del mundo y precisa:



“¿No es acaso obvio que lo peor de todo es la ausencia en la Casa Blanca de un robot capaz de gobernar Estados Unidos e impedir una guerra que ponga fin a la vida de nuestra especie? Estoy seguro de que el 90 por ciento de los norteamericanos inscriptos, especialmente los hispanos, los negros, y el creciente número de la clase media, empobrecidos, votaría por el robot”.



