Fidel Castro: No solo se muere por la Patria en los combates (+Audio)

4 de marzo de 1960.- Fidel acude a la zona portuaria en La Habana donde se había producido el estallido del barco francés La Coubre, como consecuencia de un vil sabotaje, que causó la muerte de 73 personas y resultaron heridas otras decenas.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







En el citado barco se trasladaban a Cuba armas y otros materiales que el país necesitaba para fortalecer su defensa ante las amenazas y ataques que llevaba a cabo Estados Unidos con el objetivo de destruir la Revolución.



El buque era descargado en el puerto habanero por un grupo de trabajadores e integrantes de las fuerzas armadas de Cuba.



Al día siguiente, en un impresionante acto de masas efectuado frente al cementerio de Colón se le rindió homenaje a los caídos y Fidel explica cómo fue preparado el monstruoso acto terrorista desde el exterior.



Un día como hoy de 1961, Fidel habla en el área portuaria donde se produjo el estallido del barco La Coubre el año anterior.



“Cuando el pueblo se reúne en la tarde de hoy, cumple un deber de cariñoso recuerdo, de homenaje para aquellos que dieron su vida por su pueblo. No cayeron en un combate, pero no solamente se muere por la Patria en los combates. Trabajaban, y trabajaban por la Patria, trabajaban para contribuir a la defensa de su pueblo y de su causa”.







Expresa, además:



“... cuando el barco La Coubre estalló, con aquel dantesco saldo de obreros y soldados destrozados por el sabotaje criminal, nuestros enemigos nos estaban advirtiendo el precio que estaban dispuestos a cobrarnos; pero también nos estaban enseñando que por muy caro que fuese el precio que nos obligasen a pagar por la Revolución, mucho más caro iba a ser el precio que le iban a obligar a pagar a nuestro pueblo por haber querido hacer una revolución, si derrotaban a la Revolución”.



Un día como hoy del 2000, Fidel ofrece declaraciones a periodistas cubanos y de otras partes del mundo que cubrieron en PABEXPO la clausura del segundo Festival Internacional del Habano.



Responde a las múltiples preguntas realizadas acerca de temas nacionales e internacionales, así como las acciones que Cuba realizaba para lograr el retorno al país del niño Elián González retenido arbitrariamente en el territorio norteamericano.



De la Ley de ajuste cubano mantenida en vigor por los Estados Unidos durante varios decenios, la cual promovía la salida ilegal de Cuba hacia Estados Unidos con fines políticos señala:



“Esa ley hay que echarla abajo, lucharemos por eso. Y sabemos luchar, no le quepa duda a nadie, sabemos luchar”.







En el 2009, elabora la Reflexión titulada Mi encuentro con Leonel Fernández, en la cual se refiere a la conversación mantenida en La Habana con el presidente de la República Dominicana el último dos de marzo. Tras recordar cuándo conoció al primer mandatario de la nación caribeña señala:



“Nadie le regaló el cargo; llegó a él a través de una especie de selección natural en virtud de la cual ascendió políticamente a medida que los acontecimientos históricos se desarrollaban”.



Hace referencia a Juan Bosch, figura relevante del pueblo dominicano, de quien expresa su admiración por convertirse en líder desde su etapa estudiantil y por su enfrentamiento a la tiranía trujillista, apoyada por las fuerzas norteamericanas interventoras.



Escuche en audio y descargue aquí "Fidel, la Verdad y las Ideas", una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

