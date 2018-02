Fidel Castro: ¡Nuestro más sagrado deber es luchar! (+Audio)

2018-02-25 13:09:03 / web@radiorebelde.icrt.cu





25 de febrero de 1959.- Fidel inaugura en la zona de Yara, en la entonces provincia de Oriente, la primera cooperativa agrícola en la arrocera Aguilera, en la hoy comunidad rural José Martí, perteneciente a la actual provincia Granma.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







La idea de constituir esa cooperativa productora de arroz surgió el día cuatro de ese mes y año cuando el máximo líder de la Revolución visitó ese lugar.



Esa cooperativa experimental agrupó a 300 campesinos para laborar en igual número de caballerías cultivables de la antigua arrocera Tres Ríos, paralizada desde que el Gobierno Revolucionario la había expropiado a un senador y socio del dictador Fulgencio Batista.



El 25 de febrero de 1976, Fidel pronuncia un discurso en el 25 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética.

Expresa que hablaba en nombre de un pueblo que allende al Atlántico, en un continente que antaño conoció el dominio irrestricto y absoluto del más poderoso país imperialista, construye con éxito el socialismo a 90 millas de los Estados Unidos. Y precisa al respecto:



“En ello nuestro pueblo hizo el aporte de su indomable vocación de justicia y libertad, su sudor y su sangre, y su lealtad a las ideas revolucionarias, pero habría sido inconcebible sin la Revolución de Octubre, sin el apoyo fraternal y solidario de ustedes, sin la existencia del Estado fundado por Lenin, cuyo Partido glorioso celebra hoy su 25 Congreso”.







Es alentador consignar esto como prueba irrefutable de la fuerza y el porvenir del socialismo.



Un día como hoy de 2003, Fidel habla en la décimo tercera Conferencia de Jefes de Estado o Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, que se celebra en Kuala Lumpur, Malasia.



En la apertura del evento comenta al referirse a la situación que tenía ante sí el mundo que nuestra especie por primera vez corría real peligro de extinguirse por las locuras de los propios seres humanos y precisa:



“Nadie, sin embargo, luchará por nosotros, que constituimos la inmensa mayoría”.



“Sólo nosotros mismos, con el apoyo de millones de trabajadores manuales e intelectuales de los propios países desarrollados que ven caer también sobre sus pueblos la catástrofe, sembrando ideas, creando conciencia, movilizando a la opinión pública del mundo y del propio pueblo norteamericano, podremos ser capaces de salvarla”.







Y añade:



“Nadie necesita que alguien se lo diga. Ustedes lo saben de sobra. ¡Nuestro más sagrado deber es luchar y lucharemos!”



También ese mismo día en la clausura de la citada Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en Malasia, Fidel expresa:



“Agradezco a los participantes en esta reunión, en nombre del Gobierno y el pueblo de Cuba, la confianza depositada en nuestro país al designarlo como sede de la próxima Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados”.



“Es un honor inmenso, muy superior a nuestros modestos aportes a la causa común, que no defraudaremos”.



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados