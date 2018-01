Fidel Castro: La prédica de odio en la sociedad norteamericana (+Audio)

13 de enero de 1964.- Fidel pronuncia un discurso al llegar a Moscú, capital de la entonces Unión Soviética. Expresa su satisfacción por su arribo a la URSS.



“... Aunque es solamente la segunda vez que la visito, este país constituye ya para mí algo familiar. En mi recuerdo parece como si fuera ayer mismo que estuve entre ustedes. Llevo muy grabadas en mi corazón las infinitas pruebas de amistad y de calor extraordinarios con que los soviéticos nos recibieron. Son de esos recuerdos que no pueden olvidarse”.



“Aunque hoy la nieve cubre los mismos campos que en la primavera vi cubiertos de trigo, de maíz, de algodón, de verde y de flores, estoy seguro de que encontraremos igualmente hermosa, atrayente y nueva la tierra soviética”.







En esta fecha del 2011, escribe su reflexión El discurso de Obama en Arizona. Hace referencia a la intervención del presidente norteamericano de la víspera en la Universidad de Tucson para rendir homenaje a las 6 personas asesinadas y las 14 heridas en la matanza de Arizona, de modo especial a la congresista demócrata por ese Estado, gravemente herida por un disparo en la cabeza.



Al referirse a esa acción terrorista expresa:



“El hecho fue obra de una persona desequilibrada, intoxicada por la prédica de odio que reina en la sociedad norteamericana, donde el grupo fascista del Tea Party ha impuesto su extremismo al Partido Republicano que, bajo la égida de George W. Bush, condujo el mundo donde hoy se encuentra, al borde del abismo”.







Describe aspectos negativos del mandato de Bush y a la crisis económica que se desató en su gobierno, la cual califica como la más grande de la historia de los Estados Unidos.



“Los fenómenos climáticos se han agudizado, con pérdidas considerables en las cosechas de la Federación Rusa, Europa, China, Australia, Norte y Sur de América, y otras áreas, haciendo peligrar los suministros de alimentos a más de 80 países del Tercer Mundo...”



“El mundo enfrenta tantos problemas de carácter político, militar, energético, alimentario y medioambientales, que ningún país desea el regreso de Estados Unidos a posiciones extremistas que incrementarían los riesgos de una guerra nuclear”.



Retoma el discurso del presidente Barack Obama y señala:







“No se esperaba del Presidente de Estados Unidos un discurso exaltado ni confrontativo, que no se correspondería con su estilo ni con las circunstancias internas y el clima de odio irracional que está prevaleciendo en Estados Unidos”.



“... al discurso de Obama le faltó la condena moral de la política que inspiró semejante acción. Trataba de imaginarme cómo habrían reaccionado hombres como Franklin Delano Roosevelt ante un hecho semejante, para no mencionar a Lincoln, que no vaciló en pronunciar su famoso discurso en Gettysburg. ¿Qué otro momento espera el Presidente de Estados Unidos para expresar el criterio que estoy seguro comparte la gran mayoría del pueblo de Estados Unidos?”



“Lo que no dijo fue porque no quiso decirlo. Como pieza literaria y elogio justo a los que lo merecían, se le puede otorgar un premio. Como discurso político dejó mucho que desear”.



