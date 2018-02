Fidel Castro: Profundos sentimientos de solidaridad (+Audio)

21 de febrero de 2008.- Fidel elabora la reflexión Lo que escribí el martes 19. Al referirse a la repercusión de su Mensaje a los compatriotas, en el cual exponía su decisión de no continuar ocupando responsabilidades dentro de la dirección del país, dado su estado de salud, expresa:



“No diré hoy una palabra de personas entrañables en Cuba y en el mundo que de mil formas diferentes expresaron sus emociones. Recibí igualmente un elevado número de opiniones recogidas en la calle con métodos confiables, las que casi sin excepción, y de forma espontánea, vertieron sus más profundos sentimientos de solidaridad”.



Aclara que esta reflexión la dedicará al adversario y señala que disfrutó observando la posición de los candidatos a presidentes de Estados Unidos que se vieron obligados a proclamar inmediatas exigencias a Cuba.



“Medio siglo de bloqueo les parecía poco a los predilectos. ¡Cambio, cambio, cambio!, gritaban al unísono”.



“Estoy de acuerdo, ¡cambio!, pero en Estados Unidos. Cuba cambió hace rato y seguirá su rumbo dialéctico. ¡No regresar jamás al pasado!, exclama nuestro pueblo”.







Recuerda al Apóstol de la independencia cubana, José Martí, que supo avizorar la actitud voraz y expansionista de los Estados Unidos de América y subraya:



“No es lo mismo el fin de una etapa que el inicio del fin de un sistema insostenible”.



“Pensaba dejar de escribir una reflexión por lo menos en 10 días, pero no tenía derecho a guardar silencio tanto tiempo. Hay que abrir fuego ideológico sobre ellos”.



“Estoy enfrascado ahora en el esfuerzo por hacer constar mi voto unido en favor de la Presidencia de la Asamblea Nacional y del nuevo Consejo de Estado, y cómo hacerlo. Doy las gracias a los lectores por su paciente espera”.



En el 2011, Fidel escribe la reflexión El plan de la OTAN es ocupar Libia. Afirma que el petróleo se convirtió en la riqueza principal de las grandes transnacionales yanquis, y por la que acrecientan su poder político en el mundo.



“Sobre esa fuente de energía se desarrolló la civilización actual. Venezuela fue la nación de este hemisferio que mayor precio pagó. Estados Unidos se hizo dueño de los enormes yacimientos con que la naturaleza dotó a ese hermano país".



Subraya que el consumo mundial de ese combustible fósil no renovable alcanzó la cifra de 80 millones de barriles diarios. Y manifiesta:



“El derroche del petróleo y el gas está asociado a una de las mayores tragedias, no resuelta en absoluto, que sufre la humanidad: el cambio climático”.







Recuerda que Libia, desde 1951 se convierte en el primer país africano en alcanzar su independencia después de la Segunda Guerra Mundial y señala que la tecnología permitió descubrir en esa nación importantes yacimientos de petróleo, lo que le permitió alcanzar mejores indicadores de vida a sus pobladores.



También rememora el triunfo de la Revolución Libia en septiembre del año 1969 y a su principal dirigente Muammar al-Gaddafi. De las noticias que llegan de ese país asevera:



“Lo que para mí es absolutamente evidente es que al Gobierno de Estados Unidos no le preocupa en absoluto la paz en Libia, y no vacilará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico país, tal vez en cuestión de horas o muy breves días”.



(Redacción Digital Rebelde)

