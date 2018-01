Fidel Castro: Al pueblo de Cuba hay que oírlo (+Audio)

16 de enero de 1959.- Fidel se dirige al pueblo habanero desde la terraza norte del Palacio Presidencial.



Enfatiza que ya Cuba no tiene Enmienda Platt y que los Estados Unidos realizan campañas de difamación contra la naciente Revolución porque representa un ejemplo para la América Latina.



Esos despachos noticiosos tergiversaban el castigo que se les estaba aplicando a criminales de guerra que eran juzgados y condenados por los Tribunales Revolucionarios.



“Han tratado de impresionar a la opinión pública de otros países con los cables internacionales, pero de tal manera que en algunos países han sorprendido a algunos ingenuos y se han puesto a mandar cables pidiendo que suspendan las ejecuciones...”



“Pero eso no es problema. Al pueblo de Cuba hay que oírlo, y la respuesta va a ser medio millón de personas reunidas”.



“Somos un pueblo pequeño, pero digno; somos un pueblo pequeño, pero que tiene una conciencia muy alta; somos un pueblo pequeño, pero que tiene un valor muy grande”.







Al referirse a los vínculos con el gobierno norteamericano subraya que no puede existir diplomacia con amenazas porque eso resulta humillante y ofensivo.



“... si quieren buenas relaciones con el pueblo de Cuba, lo primero que tienen que hacer es respetar su soberanía y que no se vuelva a hablar nunca de si intervenimos o no, porque nosotros nunca estamos hablando de si intervenimos o no en los Estados Unidos, y somos iguales, y tenemos los mismos derechos”.



Un día como hoy del 2010, Fidel elabora la Reflexión Haití pone a prueba el espíritu de cooperación. Describe la terrible situación que vive la nación caribeña con el terremoto que la azotó. Destaca las muestras de solidaridad de muchos países del mundo y se refiere a la ayuda brindada por Cuba.



“Los cubanos comprendimos que lo más importante en ese instante era salvar vidas, para lo cual estábamos entrenados no sólo frente a catástrofes como esa, sino también contra otras catástrofes naturales relacionadas con la salud”.



“Allí estaban cientos de médicos cubanos y, adicionalmente, un buen número de jóvenes haitianos de humilde origen, convertidos en bien entrenados profesionales de la salud, una tarea en la que hemos cooperado durante muchos años con ese hermano y vecino país”.







Cita el mensaje recibido este día por la jefatura de la brigada médica en Haití y comenta las duras tareas que enfrentan, tanto los cubanos como los enviados por otras naciones, para cooperar con todos los que necesitan cuidados especializados.



“Haití podría convertirse en un ejemplo de lo que la humanidad puede hacer por sí misma. La posibilidad y los medios existen, pero la voluntad falta”.



“En Haití se pondrá a prueba cuánto puede durar el espíritu de cooperación, antes de que el egoísmo, el chovinismo, los intereses mezquinos y el desprecio por otras naciones prevalezcan”.



Recuerda el fracaso de la pasada Cumbre de Copenhague relacionada con las medidas urgentes a tomar ante el inminente cambio climático que azota al mundo.



“El terremoto de Puerto Príncipe, apenas tres semanas después, nos está recordando a todos cuán egoístas y autosuficientes nos comportamos en Copenhague. Los países observan de cerca todo lo que ocurre en Haití. La opinión mundial y los pueblos serán cada vez más severos e implacables en sus críticas”.



