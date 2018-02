Fidel Castro: La Revolución marcha con paso firme (+Audio)

3 de febrero de 1959.- Se publican en el periódico Hoy, declaraciones de Fidel en Santiago de Cuba, poco antes de partir hacia las estribaciones de la Sierra Maestra para poner en marcha la Reforma Agraria.



Expresa que su presencia en la región va dirigida a patentizar que no ha olvidado al campesinado de la zona que tanto ayudó al proceso insurreccional en el oriente cubano.



“Esta reforma agraria ampliamente aplicada será válida porque ella constituye el primer anhelo, la primera necesidad de nuestra población en este minuto patriótico y será por tanto la primera ley revolucionaria de envergadura”.







“Y después de ello vendrán otras leyes. La Revolución marcha con paso firme hacia la libertad dispuesta a vencer todos los obstáculos y seguros de que el minuto final iluminará nuestro esfuerzo”.



Este mismo día habla en una concentración popular realizada en Guantánamo. El encuentro se produjo en la parte exterior del entonces Instituto de Segunda Enseñanza de la oriental ciudad.



“La Revolución ha llegado al poder no para que mande un grupo de hombres, sino para que mande el pueblo. El pueblo es el que está gobernando”.



Un día como hoy de 1991, hace las conclusiones de la Asamblea Provincial del Partido de La Habana, efectuada en la Escuela Interarmas General Antonio Maceo, en Ceiba del Agua.







Tras mencionar los logros obtenidos por la provincia en los últimos años, se refiere a la importancia de impulsar los planes alimentarios nacionales, teniendo en cuenta las dificultades existentes con las relaciones comerciales con la Unión Soviética, dada los problemas internos existentes en esa nación europea.



En 1999, Fidel habla en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.



“Ningún pueblo se hace revolucionario por la fuerza. Quienes siembran ideas no necesitan jamás reprimir al pueblo. Las armas, en manos de ese mismo pueblo, son para luchar contra los que desde el exterior intenten arrebatarle sus conquistas”.



Comenta la situación de Cuba en los inicios de la década de los 90, durante el periodo especial, y aborda cuestiones de la situación internacional. De la Organización de Naciones Unidas señala:



“… hay que poner fin a la dictadura del Consejo de Seguridad y a la dictadura dentro del Consejo de Seguridad que en él ejerce Estados Unidos…”



En el 2006, habla en el acto de entrega del Premio Internacional José Martí, de la UNESCO, a Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, efectuado en La Habana.



Recuerda la toma de posesión de Chávez a la cual asistió y rememora además la visita del presidente venezolano a Cuba en diciembre de 1994. De ese encuentro afirma:



“Mucho nos conocimos e intercambiamos sobre temas en que mucho coincidíamos y mucho nos apasionaban. Hablamos de futuro, pero era difícil imaginarse que en tan breve período histórico Hugo Chávez estaría tomando posesión como presidente de la gloriosa Venezuela de Simón Bolívar”.







En el 2012, se presenta en el Palacio de Convenciones de La Habana el libro Fidel Castro Ruz: Guerrillero del tiempo, de la periodista y escritora Katiuska Blanco.



En el acto de presentación ante el auditorio conformado por un grupo de intelectuales y artistas, Fidel expresa:



“Van a hablarles de dos libros de los que ustedes ni han tenido noticias…”



“Suman casi mil páginas en las que yo tuve alguna participación”.



