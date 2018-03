Fidel Castro: ¡A la Revolución nada ni nadie podrá detenerla! (+Audio)

6 de marzo de1959.- Fidel hace el resumen de la asamblea extraordinaria de los empleados de la Compañía cubana de teléfonos que respaldan las nuevas tarifas telefónicas y la intervención de esa compañía. Expresa:



“Somos un pueblo pequeño, pero un pueblo digno; somos un pueblo pequeño, pero un pueblo entero y un pueblo unido”.



Comenta acerca de cómo el pueblo cubano enfrentaba con decisión las campañas difamatorias y otras acciones que se realizaban contra nuestro país. Al respecto enfatiza:



“Y aquí la Revolución se hará, la Revolución se hará, ¡porque nada ni nadie podrá detenerla!; la Revolución se hará, porque mientras haya un pueblo como este, y mientras haya gobernantes dignos, la Revolución seguirá adelante”.



En 1961, Fidel realiza en el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba, en La Habana, la clausura de la primera Conferencia Regional de Planificaciones de América Latina.



“El problema agrario es un problema fundamental en la América Latina; es, quizás, el problema más grave. En nuestro país, que teníamos un problema similar, hemos encontrado soluciones”.



En esta fecha, en 1964 hace la clausura del primer encuentro nacional de emulación en el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba, en La Habana. Resalta:



“Porque nada ennoblece más al hombre que el trabajo. Y el trabajo hizo al hombre; no fue el hombre el que creó el trabajo, fue el trabajo quien creó al hombre. Y es claro que para nuestra Revolución el trabajo ocupe el primer lugar y el más digno puesto entre las actividades del hombre”.



Agrega que había que preocuparse porque siempre haya una luz verde al mérito.



“Porque el mérito debe ser el factor esencial, no solo por una simple cuestión de justicia, no solo por una simple cuestión de principio moral y social, sino también por un principio de alta conveniencia para la sociedad humana, porque aquella sociedad que más facilite la selección de sus mejores hijos, aquella sociedad que más abra vías al mérito, llegará más lejos que ninguna otra”.







En el 2003, Fidel habla en el Palacio de Convenciones, en La Habana, en la Asamblea Nacional del Poder Popular al ser elegido nuevamente Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.



Tras comentar el recorrido realizado por países de Asia y al describir la situación que enfrentaba el mundo contemporáneo expresa:



“A esta generación de nuestra especie le correspondió vivir situaciones enteramente inéditas, nada ideales ni deseables. Esperamos que la humanidad pueda vencer. Si antes dentro de nuestra propia época los hombres parecían ser dueños de los acontecimientos, hoy los acontecimientos parecen ser dueños de los hombres”.



En el 2008, elabora la Reflexión El Tribunal Penal Internacional. Se refiere a lo expuesto en un programa de Venezolana de Televisión, en el que se trató acerca del plan imperialista en contra del presidente venezolano Hugo Chávez.



Y en el 2009. escribe la Reflexión que titula Lo que conté sobre Pichirilo. Trata sobre el dominicano Ramón Emilio Mejías del Castillo, conocido como Pichirilo, que fue expedicionario del yate Granma en 1956.



(Redacción Digital Rebelde)

