Fidel Castro: La Revolución no se detendrá (+Audio)

18 de enero de 1957.- Fidel comienza a elaborar el Manifiesto que había prometido a la dirigencia del Movimiento 26 de Julio en el llano. Finalmente se fechó el día 20. En la parte inicial del citado documento patentiza:



“Al pueblo de Cuba. Desde la Sierra Maestra, a los ochenta días de campaña, escribo este manifiesto. La tiranía, incapaz de vencer a la Revolución por las armas, acudió a las mentiras más cobardes anunciando el exterminio del destacamento expedicionario y de mi propia persona”.



Explica cuál es la situación que presentaba la tropa rebelde, que lejos de haber sido exterminada como pretendía hacer creer la dictadura, había obtenido victorias en varios enfrentamientos con los soldados, resistido los frecuentes ataques de la aviación y la artillería de montaña y se batía de forma exitosa casi a diario contra más de tres mil hombres.



En el manifiesto también asegura:



“La Revolución no se detendrá. Los próximos días serán testigos de que ni la censura, ni la represión, ni el terror, ni el crimen, pueden hacer mella en la indomable voluntad de nuestro pueblo. La lucha se intensificará con ritmo creciente en todos los rincones de Cuba, nadie puede detener lo que está ya en el corazón y la conciencia de todos los cubanos”.



En esta fecha de 1959, habla en una reunión efectuada en la Ciudad Deportiva, en La Habana. Señala el propósito de la Revolución de resolver los problemas de la sociedad cubana intentando no afectar a ningún sector.



“Somos humanos, repito, no somos indolentes al dolor de nuestros compatriotas, y precisamente por eso luchamos”.



En esta fecha del 2008, se divulga el Mensaje de Fidel a sus compatriotas.



Recuerda sus años al frente de la Revolución y los días en que su salud se había quebrantado.



“... me preocupó siempre, al hablar de mi salud, evitar ilusiones que, en el caso de un desenlace adverso, traerían noticias traumáticas a nuestro pueblo en medio de la batalla. Prepararlo para mi ausencia, sicológica y políticamente, era mi primera obligación después de tantos años de lucha”.







“A mis entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como miembro del Parlamento, en cuyo seno se deben adoptar acuerdos importantes para el destino de nuestra Revolución, les comunico que no aspiraré ni aceptaré- repito- no aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe”.



“No me despido de ustedes. Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré escribiendo bajo el título Reflexiones del compañero Fidel. Será un arma más del arsenal con la cual se podrá contar”.



En el 2011, Fidel recibe en unión del presidente Raúl Castro a Fernando Lugo, presidente de Paraguay, quien realiza una visita privada a Cuba. En el encuentro, caracterizado por un clima cordial y amistoso, se compartieron temas de actualidad internacional y de las relaciones de fraternidad entre ambas naciones.



