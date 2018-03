Fidel Castro: ¡Revolución no, zarpazo! (+Audio)

10 de marzo de 1952.- Poco tiempo después de haberse producido en esta fecha el golpe de estado de Fulgencio Batista, el joven abogado Fidel Castro escribe un Manifiesto titulado Revolución no, zarpazo.



Al calificar el hecho y desmentir lo planteado por Batista señala enfáticamente:



“¡Revolución no, zarpazo!, Patriotas no, liberticidas, usurpadores, retrógrados, aventureros sedientos de oro y poder”.



Fustiga directamente a Batista cuando expresa:



“Su asalto al poder carece de principios que lo legitimen, ríase si quiere, pero los principios son a la larga más poderosos que los cañones”.



“De principios se forman y alimentan los pueblos, con los principios se alimentan en la pelea, por los principios mueren”.



Califica de manera certera el golpe de estado:



“No llame Revolución a ese ultraje, a ese golpe perturbador e inoportuno, a esa puñalada trapera que acaba de clavar en la espalda de la República”.







Asegura que ante la situación existente en el país se impone la lucha revolucionaria.



“...hay tirano otra vez, pero habrá otra vez Mellas, Trejos, Guiteras. Hay opresión en la Patria, pero habrá algún día otra vez libertad”.



En esta fecha en el año 1959, Fidel visita el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, BANFAIC, en La Habana. Trata con los dirigentes de esa institución con respecto a su conversión en un órgano crediticio de tipo revolucionario.



Los trabajadores le manifiestan su gratitud por la reciente ley de alquileres aprobada por el gobierno Revolucionario y Fidel le responde que las leyes revolucionarias van dirigidas a beneficiar al pueblo, proyección que defenderá la Revolución.



En 1960, un día como hoy, conversa con estudiantes en el Anfiteatro Varona de la Universidad de La Habana. Señala la necesidad de construir una Ciudad Universitaria, como parte de los esfuerzos que se realizaban en el país para lograr un desarrollo de la educación superior.







En este día de 1987, inaugura el Centro Provincial de Electromedicina en Camagüey. En esa como en otras múltiples ocasiones habla en la inauguración de hospitales, centros de investigaciones y otras instituciones relacionadas con el desarrollo de la salud pública, cuestión que desde la etapa inicial de la Revolución constituyera una prioridad del gobierno revolucionario.



Fidel expuso tanto en discursos como en sus Reflexiones, importantes consideraciones sobre la salud pública en Cuba. Un ejemplo de ello fue lo señalado por él en la clausura del quinto congreso del Sindicato de los trabajadores de la salud, celebrado el 9 de diciembre de 1981, en la ciudad de Camagüey, cuando destacó:



“La salud pública ocupa un lugar priorizado y sagrado de la Revolución”.



“Creemos sinceramente que es una de sus tareas más importantes”.



