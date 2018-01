Fidel Castro: La Revolución tiene que defenderse (+Audio)

9 de enero de 1959.- Fidel participa en el programa de televisión Ante la Prensa. Entre otros temas, trata de cómo debe garantizarse la defensa de Cuba.



“El país si necesita ejército, entre otras razones, porque los enemigos del pueblo de Cuba y de la Revolución Cubana se han marchado con millones y millones de pesos, y la Revolución tiene que defenderse, el país tiene que defenderse”.



Explica que hay dictadores que le han dado albergue tanto a Batista como a los esbirros que se fugaron de Cuba en la madrugada del primero de enero de 1959 con todos los millones de pesos que robaron, lo cual constituía un peligro para el país. Y precisa:



“¿O es que alguien ignora que, por ejemplo, Trujillo siempre ha estado queriendo meterse en los problemas de Cuba?...”



Y subraya:



“Y ahora más que nunca, porque teme que los dominicanos imiten el ejemplo de Cuba”.







Casi en la parte final de su comparecencia uno de los periodistas le comenta que acaba de llegar un cable de una agencia de prensa norteamericana que manifiesta que un vocero del Departamento de Estado informó que el gobierno está dispuesto a retirar la misión militar que se encontraba en Cuba desde hacía mucho tiempo, si el Gobierno Revolucionario lo solicita.



Ante la pregunta que le formulan con respecto si el Gobierno Revolucionario ha pedido o proyecta pedir la retirada de la Misión norteamericana, Fidel asegura que el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a tener una misión en Cuba permanente y precisa que lo menos que puede hacer es retirarla.



Recuerda que los integrantes de esa misión estuvieron entrenando a los soldados del régimen dictatorial y de inmediato pregunta:



“¿Cree usted que nosotros podemos ir a recibir instrucciones de esa misión militar?”



Y seguidamente expone:



“Además, ¿para qué ha servido la misión militar? ¿Para que los soldados pierdan la guerra? De manera que fueron muy malos instructores. ¡Y para que nos enseñen eso a nosotros, lo mejor es que no nos enseñen nada!”



Tras exponer que los cubanos seguirían entrenando su ejército en el futuro enfatizó:



“Porque las guerras se ganan NO con armas, sino con moral y con razón, defendiendo una causa justa”.







Un día como hoy de 2011, elabora su reflexión Sin violencia y sin drogas. Recuerda su trabajo del día anterior en el que citaba el acto de violencia contra la congresista demócrata estadounidense Gabrielle Giffords, en el cual 18 personas fueron alcanzadas por las balas con un saldo de seis muertos y 12 heridos.



Expresa que muchos norteamericanos honestos han sido engañados y no conocen que América Latina es la mayor región del mundo expuesta a la desigualdad, a elevados índices de mortalidad infantil y materna, al trabajo infantil, entre otros indicadores de pobreza. Pregunta:



“¿Por qué no se divulgan los datos pertinentes?”



En la parte final de su Reflexión se refiere a la situación que presenta Cuba en el campo de la salud y expresa que la mortalidad infantil d en el país es menos de 5 por cada mil nacidos vivos…



“Aunque lastima nuestra modestia, constituye un amargo deber consignar que nuestro bloqueado, amenazado y calumniado país, ha demostrado que los pueblos latinoamericanos pueden vivir sin violencia y sin drogas. Pueden incluso vivir, y así ha ocurrido durante más de medio siglo, sin relaciones con Estados Unidos. Esto último, no lo hemos demostrado nosotros; lo demostraron ellos".



(Redacción Digital Rebelde)

