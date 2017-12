Fidel Castro: La riqueza está en nosotros (+Audio)

28 de diciembre de 1958.





28 de diciembre de 1958.- Fidel se entrevista en las ruinas del Central Oriente, cerca de Palma Soriano, con el general Eulogio Cantillo, jefe de operaciones del ejército batistiano en la provincia de Oriente.



Cantillo había solicitado ese encuentro, como representante de un supuesto movimiento de oficiales honestos. Lo acompañó en la entrevista con Fidel el coronel José Rego Rubido, jefe del Regimiento Uno Maceo, de Santiago de Cuba.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Las conversaciones se realizan en medio de lógicas tensiones. Finalmente se acuerda que el 31 de diciembre a las tres de la tarde, el general Cantillo hiciera un llamamiento pidiendo la renuncia al gobierno de Fulgencio Batista, que fueran detenidos los criminales de guerra y los cuarteles de Oriente se rindieran a las fuerzas rebeldes.



Cantillo planteó que iría a La Habana porque tenía contactos en la capital y Fidel le recomienda que no lo hiciera. Acerca de ese encuentro y lo acordado Fidel le cuenta años después al religioso Frei Betto, testimonio recogido en el libro del intelectual brasileño Fidel y la religión.



“Él insistió en que tenía suficientes contactos y que no podían tocarlo. Entonces es cuando le planteo tres cosas: no queremos contacto con la embajada norteamericana, no queremos golpe de Estado en la capital, y no queremos que dejen escapar a Batista”.







Este día de 1984, Fidel habla en la clausura en el Palacio de Convenciones en el VII periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Entre otros aspectos subraya el importante papel del ahorro para poder contar con los recursos financieros que demanda el país.



Señala que las virtudes no están, simplemente, en los recursos naturales y asegura que hay algo que se ha demostrado siempre en todas las épocas y más aún en el socialismo que lo importante es el hombre, es el pueblo y agrega:



“…la riqueza está en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad, en nuestra voluntad, en nuestra disciplina, en nuestra capacidad de organizar, está en nosotros, los recursos esenciales están en nosotros”.



También trata acerca de la importancia de la paz en el mundo, y menciona concretamente la situación existente en África.



“Para el África, donde prácticamente se va produciendo una situación apocalíptica con las sequías crecientes, que requiere de un esfuerzo del mundo entero si se quiere salvar un continente completo del exterminio por sequía y por hambre, la única esperanza que puede albergar es que haya paz”.







Resalta la significación de la Revolución cubana y sus valores para el futuro de nuestro país y de la humanidad.



“Siendo fuertes y siendo cada vez más fuertes en la defensa, en la economía y en las ideas, tendremos más posibilidades de construir ese porvenir”.



En 1992, Fidel habla en el muelle Margarito Iglesias, de La Habana, en el acto de recibimiento de la nave Princesa del Caribe, procedente de la India, que transporta una donación solidaria para el pueblo cubano.



Hace un recuento de la India, como país de gran sabiduría desde los albores de la humanidad y miembro destacado del Movimiento de Países No Alineados.







“La India es un país de cultura milenaria”.



“...fue fundador de ese movimiento y goza de un gran prestigio internacional; por eso esa actitud del pueblo de la India, un pueblo de 816 millones de habitantes —repito—, tiene para nosotros tanto valor moral y tanta importancia”.



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

