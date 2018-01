Fidel Castro: El sacrificio de muchas generaciones (+Audio)

24 de enero de 1959.- Fidel habla ante el Parlamento de Caracas, Venezuela. Recuerda vivencias de la etapa inicial de la lucha en la Sierra Maestra y como el grupo de expedicionarios del yate Granma fue convirtiéndose en una tropa de pueblo.



“Siempre había pasado que en las guerras los que tenían los aviones, los tanques y los cañones —ustedes lo habían visto en todas las guerras, eran los que ganaban la guerra, y aquí pasó al revés…”



Destaca el valor del pueblo cubano.



“… todo el mérito de la Revolución Cubana está en el pueblo de Cuba. Sin el pueblo que tenemos nosotros, tengan la más completa seguridad de que nadie hubiera podido hacer lo que se ha hecho en Cuba. El mérito nuestro fue creer en el pueblo, tener fe en el pueblo, pero fe ciega”.



En esta fecha de 1960, visita la Cooperativa Hermanos Saíz en San Juan y Martínez en Pinar del Río y también pronuncia un discurso en el acto de entrega de títulos de propiedad de la tierra y de casas a los campesinos del poblado de Rancho Mundito y Rangel.



Expresa su orgullo por la comunidad inaugurada y subraya que las amenazas contra la Revolución no intimidan, sino que alientan a continuar y a unificar al pueblo.



“¡La Patria libre y la obra de la Revolución, es fruto del sacrificio de muchas generaciones, y aquí no hay que darle las gracias a nadie más que a los hombres que cayeron para hacerlo posible!”







Un día como hoy en 2006, Fidel habla antes de iniciarse la marcha del pueblo combatiente frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.



La marcha se realizaría como condena a la pérfida decisión del gobierno de Estados Unidos de apañar al criminal confeso, de origen cubano, el terrorista Luis Posada Carriles.



Enumera los monstruosos hechos en los cuales estuvo involucrado Posada Carriles, entre ellos el haber sido el autor intelectual de la explosión en pleno vuelo de la nave de Cubana de Aviación que cobró la vida a 73 personas, el 6 de octubre de 1976 cerca de Barbados.



“Posada Carriles mantuvo siempre estrechos vínculos con los órganos de inteligencia de Estados Unidos y fue financiado por varios gobiernos de ese país y utilizado a través de la llamada Fundación Cubano-americana, a lo largo de más de cuatro décadas…”



Detalla todas las maniobras realizadas por el gobierno estadounidense para no condenar a ese terrorista y reafirma la disposición del pueblo cubano a responder con todas las armas y a derramar hasta la última gota de sangre para rechazar cualquier agresión bélica del imperio. Y concluye sus palabras señalando:



“Observaré esta marcha junto a los ardientes pioneros y estudiantes que desde la Tribuna Antimperialista – un poco más allá- alientan a nuestro valiente y combativo pueblo que marchará hoy ante esa pérfida y provocadora oficina, como marchará al combate contra cualquier agresor”.







En el 2012, Fidel redacta su reflexión La fruta que no cayó. Señala los deseos de siempre de los Estados Unidos de apoderarse de Cuba.



Recuerda que, tras la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista, el gobierno de Estados Unidos concebía que Cuba no podía sostenerse y que George W. Bush tenía ya preparado un gobierno contrarrevolucionario para presidir nuestro país.



“Bush y sus estupideces imperaron durante 8 años y la Revolución Cubana ha perdurado ya más de medio siglo. La fruta madura no ha caído en el seno del imperio. Cuba no será una fuerza más con la que el imperio se extienda sobre los pueblos de América. La sangre de Martí no se ha derramado en vano”.



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

