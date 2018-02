Fidel Castro: ¡Señores imperialistas, no nos podrán derrotar! (+Audio)

2018-02-22





22 de febrero de 1963.- Fidel pronuncia un discurso ante los miembros del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba en las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas, en reunión efectuada en el teatro Chaplin.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Asevera que la Revolución cuenta con la victoria, pero que sin dudas será una lucha larga, dura y difícil. Reafirma:



“Y por eso, lo primero que un militante revolucionario debe saber, debe llevar bien aprendido es que la Revolución es una tarea difícil”.



“Y si cualquier revolución en cualquier época de la historia podría calificarse como de una tarea difícil, la más difícil de todas las revoluciones, puesto que es la más radical y la más profunda en la historia de la humanidad, es la Revolución socialista”.







Denuncia la propaganda enemiga basada en las dificultades por las cuales atraviesa el proceso revolucionario cubano y la califica de cínica porque el imperio invierte todo su poderío en el injusto bloqueo contra un pequeño país subdesarrollado. Y acentúa:



“Precisamente el mérito de esta Revolución, que los pueblos de América están observando, es que a pesar de eso la Revolución se mantiene y sigue adelante”.



“¿Qué es Cuba? Cuba es el ejemplo, Cuba es la idea. La fuerza de Cuba es la fuerza de sus ideas revolucionarias, la fuerza de su ejemplo. Y, desde luego, ¿cómo se pueden aislar las ideas?”



“... Nosotros sabemos lo que somos y sabemos que somos una idea y que tenemos la fuerza de una idea, idea que ustedes —¡señores imperialistas— no podrán derrotar!”



Este día de 2003, habla en el recibimiento oficial que se le tributa en el Palacio Presidencial de Hanoi, en Vietnam.



Declara que encontrarse entre los vietnamitas es como estar en familia y recuerda que es la tercera vez que visita a ese querido país.



“... he sentido una enorme emoción, a la altura de la admiración y el amor que el pueblo cubano siente por este pueblo heroico”.



Un día como hoy de 2003, también habla en la Recepción oficial en su honor en el Centro de Conferencia Internacional-II, Le Hong Pong, Viet Nam. Con respecto al pueblo vietnamita manifiesta:



“La historia de Vietnam demuestra que cuando un pueblo está decidido a defender su vida, su identidad y su futuro al precio que sea necesario, no hay superpotencia que pueda contra él. Ese es el ejemplo insuperable que Viet Nam ha dado al mundo”.







En el 2008, elabora la reflexión ¿Quién quiere entrar en el basurero?



Hace referencia a informaciones publicadas en distintos medios en los que se trata acerca de nuestro país, entre ellas una reflejada en el diario mexicano La Jornada que señala que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza quién descartó que Cuba se pueda reincorporar de inmediato al organismo multilateral, entre otras razones porque no hay consenso sobre el tema entre sus miembros y porque, además, tendría que cumplir la atención de las normas de la organización, entre las cuales se incluye la Carta Democrática Interamericana y la Convención de Derechos Humanos.



Fidel tras señalar lo que otros elementos reaccionarios habían expuesto sobre la situación en Cuba, asegura:



“La realidad es otra y esta no se oculta a los que observan con realismo los acontecimientos que tienen lugar en Cuba”.



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

