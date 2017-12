Fidel Castro: Somos soldados de la Revolución (+Audio)

30 de diciembre de 1956.- Fidel recibe en Contramaestre al padre Félix, rector del colegio Dolores en Santiago de Cuba, quien la trae un mensaje del coronel Eulogio Cantillo, en el cual el Jefe de Operaciones del Ejército batistiano en la provincia de Oriente le plantea variaciones al plan coordinado en una entrevista realizada días antes. Visiblemente contrariado Fidel exclama que eso no es lo que se había acordado y de inmediato escribe:



“El contenido de la nota se aparta por completo de los acuerdos tomados. Es ambiguo e incomprensible y me ha hecho perder la confianza en la seriedad de los acuerdos. Quedan rotas las hostilidades a partir de mañana a las 3.00 p.m., que fue la fecha y hora acordada para el movimiento”.



En esta fecha de 1973, Fidel clausura las maniobras militares Aniversario XV del Triunfo de la Revolución, efectuadas en el Polígono Mayor Ignacio Agramonte, en la provincia de Camagüey.



Recuerda momentos de la lucha librada contra la dictadura batistiana.



“Nuestros combatientes no disponían de otras armas que los fusiles arrebatados al enemigo en los combates, de minas fabricadas artesanalmente por nosotros mismos, y de granadas de mano y otros tipos de armas similares producidas con grandes sacrificios”.



Aprendimos a luchar en condiciones adversas y difíciles. Fue una lucha larga y dura, que costó a nuestro pueblo miles y miles de las vidas de sus mejores hijos.







También destaca la significación que tuvo la victoria alcanzada en la lucha revolucionaria.



“El triunfo de la Revolución Cubana significó un acontecimiento histórico en este continente, significó un extraordinario desafío al imperio yanqui, a sus fuerzas políticas, económicas y militares...”



Resalta la fortaleza de las Fuerzas Armadas de Cuba por tratarse de un ejército de pueblo.



“... nuestras fuerzas armadas están profundamente enraizadas en el pueblo, en el Estado revolucionario y en su Partido de vanguardia. Cada uno de estos hombres y cada uno de los ciudadanos de este país capaces de empuñar las armas, no son simplemente soldados de un ejército, o de la aviación, o de la marina: ¡son, ante todo, soldados de la Revolución!”



En 1977, Fidel inaugura el tramo de ferrocarril rápido Habana-Santa Clara. Precisa:



“Hace hoy 19 años, la ciudad estaba envuelta en el combate, en la lucha, en aquellos momentos decisivos, cuando se atacaba a las fuerzas de la tiranía en esta ciudad y cuando se capturó el tren blindado y sus más de 300 armas que llevaban dentro. Realmente el ataque a Santa Clara fue muy audaz, ¡muy audaz! Porque 300 hombres aproximadamente, quizás un poquito más, que tenía el Che, eran realmente muy pocas fuerzas para atacar la ciudad de Santa Clara”.







En el 2006, envía un mensaje al pueblo de Cuba con motivo del aniversario 48 del triunfo de la Revolución. Señala que ha sido un año de grandes esfuerzos y resultados alentadores en la Batalla de Ideas, los programas de la Revolución energética y el desarrollo económico y social del país.



“Nada ha podido detener el camino que hemos emprendido. Deseo reconocer la serenidad y madurez con que ha actuado nuestro pueblo...”



Agradece las muestras de cariño y apoyo recibidas del pueblo por su salud, señala los difíciles momentos por los que atraviesa el mundo y concluye su Reflexión detallando:



“Es mi más ferviente deseo que el 2007 constituya una aurora de esperanza para todo nuestro pueblo. Cada éxito que alcancemos requiere mayores esfuerzos para mantenerlos y desarrollarlos. Hace falta la máxima cooperación y disciplina social".



(Redacción Digital Rebelde)

