Fidel Castro: Soñar con cosas imposibles (+Audio)

3 de enero de 1959.- Fidel recibe al comandante Camilo Cienfuegos, quien ha viajado hasta Bayamo para rendir cuentas de su misión en La Habana y recibir nuevas instrucciones.



La víspera, Camilo se había instalado en el campamento de Columbia y por disposición de Fidel tomaba el mando de las fuerzas de aire, mar y tierra de la capital cubana.



Este día del mismo año también se reúne con oficiales del Segundo Frente Frank País, enviados por el Comandante Raúl Castro para recibir instrucciones.



En horas de la tarde Fidel llega a la ciudad de Holguín donde ofrece una larga entrevista con periodistas que habían llegado de La Habana. Precisa que la Revolución tomaría siempre el camino más recto y nunca conviviría con la inmoralidad.



La Caravana de la Libertad prosigue su avance, pasa por Las Tunas y continúa su recorrido victorioso.



En esta fecha de 2004, pronuncia un discurso en el acto por el aniversario 45 de la Revolución Cubana, en el teatro Karl Marx de La Habana.



“Soñar con cosas imposibles se llama utopía; luchar por objetivos no sólo alcanzables, sino imprescindibles para la supervivencia de la especie, se llama realismo”.







Muestra su admiración por los revolucionarios dispuestos a crecerse ante las dificultades.



“Felicito a todos los que luchan, a los que no desisten jamás ante las dificultades; a los que creen en las capacidades humanas para crear, sembrar y cultivar valores e ideas; a los que apuestan por la humanidad; ¡a todos los que comparten la hermosa convicción de que un mundo mejor es posible!”



En el 2010, elabora su reflexión El mundo medio siglo después. Rememora el primero de enero de 1959 y los hechos ocurridos en los días del triunfo revolucionario.



“A través de Radio Rebelde se convocó a los trabajadores a una Huelga General Revolucionaria, secundada de inmediato por toda la nación. El intento golpista fue derrotado, y en horas de la tarde de ese mismo día nuestras tropas victoriosas penetraron en Santiago de Cuba”.



“Comenzó entonces la principal batalla: preservar la independencia de Cuba frente al imperio más poderoso que ha existido, y que nuestro pueblo libró con gran dignidad. Me complace hoy observar a aquellos que, por encima de increíbles obstáculos, sacrificios y riesgos, supieron defender a nuestra Patria, y en estos días, junto a sus hijos, sus padres y sus seres más queridos, disfrutan la alegría y las glorias de cada nuevo año”.







Destaca que los años actuales no se parecen en nada a aquellos del triunfo de la Revolución, ni a otras de la historia de la humanidad y hace referencia a la recién concluida Cumbre de Copenhague, Dinamarca, cuyo principal objetivo era buscar la adopción de medidas en defensa del medio ambiente ante las crecientes amenazas del cambio climático.



Condena la actitud del gobierno de Estados Unidos y en particular el discurso de su presidente Barack Obama, que pretendían desmantelar el Protocolo de Kyoto.



“No nos dejemos engañar. Lo que Estados Unidos ha pretendido con sus maniobras en Copenhague es dividir al Tercer Mundo, separar a más de 150 países subdesarrollados de China, India, Brasil, Sudáfrica y otros con los cuales debemos luchar unidos para defender, en Bonn, en México o en cualquier otra conferencia internacional, junto a las organizaciones sociales, científicas y humanitarias, verdaderos acuerdos que beneficien a todos los países y preserven a la humanidad de una catástrofe que puede conducir a la extinción de nuestra especie”.



