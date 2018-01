Fidel Castro: Los sueños de hoy serán las realidades de mañana (+Audio)

2018-01-22 08:02:23 / web@radiorebelde.icrt.cu





22 de enero de 1959.- En conferencia de prensa realizada en el hotel Havana Riviera, en La Habana, Fidel explica a 400 periodistas extranjeros las recientes medidas revolucionarias con el objetivo de desenmascarar la insidiosa campaña mediática desatada por el gobierno de Estados Unidos, en la que se trataba de convencer a la opinión pública internacional que en Cuba ocurría un “baño de sangre”.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Afirma que el pueblo cubano es extremadamente sensible y apoya el castigo que recibían los criminales de guerra.



“... es un pueblo conceptualmente maduro que condena unánimemente el crimen por el repudio que siente por el crimen, por la convicción profunda que tiene de que estos hechos vandálicos se han producido en nuestro país porque nunca hubo justicia. Es el temor que tiene el país de que se vuelvan a repetir esos hechos”.



En esta fecha de 1962, Fidel comparece en la televisión cubana para convocar a la realización de la Segunda Asamblea General del Pueblo para dar respuesta a las agresiones que se fraguaban contra Cuba en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA.







Un día como hoy de 1998, Fidel recibe en una visita de cortesía al Papa Juan Pablo II. Durante el encuentro, el líder de la Revolución cubana le obsequió al Sumo Pontífice un ejemplar de la biografía inicial del Padre Félix Varela, editada en 1878, y de la cual solo existen 10 ejemplares, además de la joya de la Orden con su nombre, la más alta condecoración que otorga el Estado cubano en el ámbito de la cultura.



En 1999 clausura el Encuentro Internacional de Economistas, en el Palacio de Convenciones de La Habana.



“¿Qué tipo de globalización tenemos hoy? Una globalización neoliberal; así la llamamos muchos de nosotros. ¿Es sostenible? No. ¿Podrá subsistir mucho tiempo? Absolutamente no. ¿Cuestión de siglos? Categóricamente no”.



“¿Se trata de una utopía, un sueño más entre tantos otros? No, porque es objetivamente inevitable y no existe alternativa. Ya fue soñado no hace tanto tiempo, sólo que tal vez prematuramente. Como dijo el más iluminado de los hijos de esta isla, José Martí: "Los sueños de hoy serán las realidades de mañana".







En el 2008, elabora la reflexión titulada Lula, primera parte, en la que comienza a relatar aspectos relacionados con el reciente encuentro mantenido con el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva.



“Cuando comentó que estaba muy impresionado por mi salud, le respondí que me dedicaba a pensar y a escribir. Nunca en mi vida había pensado tanto”.



En el 2009, escribe su reflexión El undécimo presidente de Estados Unidos. Hace referencia a Barack Obama, quien asumió ese cargo el 20 de enero de ese año.







Señala que se trata del undécimo presidente de Estados Unidos, tras el triunfo de la Revolución cubana.



“El rostro inteligente y noble del primer presidente negro de Estados Unidos desde su fundación hace dos y un tercio de siglos como república independiente, se había autotransformado bajo la inspiración de Abraham Lincoln y Martin Luther King, hasta convertirse en símbolo viviente del sueño americano”.



“Sin embargo, a pesar de todas las pruebas soportadas, Obama no ha pasado por la principal de todas. ¿Qué hará pronto cuando el inmenso poder que ha tomado en sus manos sea absolutamente inútil para superar las insolubles contradicciones antagónicas del sistema?”



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:





(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados