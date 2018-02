Fidel Castro: Toda la gloria del mundo (+Audio)

2018-02-13 08:42:54 / web@radiorebelde.icrt.cu





13 de febrero de 1972.- Fidel clausura en el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba la Plenaria del organismo Desarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuarias- DESA-, que forma parte del sector de la construcción.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Analiza con detalles la labor de realizada por el DESA a los dos años de su creación y examina en particular como marcha la edificación de escuelas, círculos infantiles, viviendas y universidades.



Esboza los planes constructivos en otros sectores vinculados con la economía del país, y las deficiencias encontradas en cada una de ellas.



Con relación a los profesionales relacionados con los diseños y ejecuciones de lo planificado manifiesta que hoy tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un programa de construcción que se realiza por primera vez en Cuba.



“¡Será la obra que los haga perdurar en las generaciones venideras!”







En esta fecha de 1985, Fidel concede una entrevista a dos periodistas de la Agencia española EFE.



En respuestas a las preguntas que le formulan expone consideraciones sobre las relaciones entre España y Cuba y también comenta acerca del ingreso de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Califica el hecho como un grave error histórico.



Con relación a su responsabilidad al frente de la Revolución cubana y a sus posibles sucesores asevera:



“… siempre me acuerdo de una idea de Martí, de las que más me gustó entre muchas de sus maravillosas ideas, la hice mía: “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”.



Un día como hoy de 2009, elabora la reflexión El canto de cisne de los ricos. Manifiesta las opiniones vertidas por la oligarquía chilena tras la visita a Cuba de la presidenta Michelle Bachelet.



“¿A qué se debe tanto alboroto oligárquico en relación al encuentro? ¿Por qué se afirma que mis palabras constituyen “una interpretación histórica sobre temas que están muy atrás en la historia” como informa la agencia ANSA?”







Asegura que su compromiso siempre será con las verdades históricas.



“… seré siempre fiel al histórico pueblo que sacrificó tantas vidas a partir del 11 de septiembre de 1973, defendiendo las ideas inmortales del Presidente Salvador Allende y repudiaré hasta el último aliento de mi vida la política artera de Augusto Pinochet”.



Ese mismo día de 2009, elabora la reflexión El artículo de Chávez. Hace referencia al trabajo publicado la víspera por el presidente venezolano titulado Las líneas de Chávez.



“... es un inspirado documento de excepcional calidad, que solo los grandes escritores pueden elaborar. Es Chávez en cuerpo y alma reflejado en letras de molde, como muy pocos pueden lograrlo”.







En el 2011, Fidel elabora la reflexión La Rebelión Revolucionaria en Egipto.



“Tras 18 días de duro batallar, el pueblo egipcio logró un importante objetivo: derrocar al principal aliado de Estados Unidos en el seno de los países árabes”.



“Apoyamos al pueblo egipcio y su valiente lucha por sus derechos políticos y la justicia social”.



“No estamos a favor de la guerra, sino en favor de la paz entre todos los pueblos”.



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados