Fidel Castro: Trabajo con dedicación y esfuerzo (+Audio)

Fidel Castro: Trabajo con dedicación y esfuerzo

12 de marzo de1958.- Fidel Castro, Comandante en Jefe de las Fuerzas Rebeldes, y Faustino Pérez, Delegado de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, suscriben en la Sierra Maestra un Manifiesto de 21 puntos en el que se hace un análisis acerca de la situación existente en Cuba y cómo propiciar el desarrollo de la lucha revolucionaria.



El 12 de marzo de 1962, Fidel comparece ante la televisión cubana para informar al pueblo sobre la situación existente en el país con los alimentos y las disposiciones tomadas para garantizar su debida distribución.



Expone que con el bloqueo económico y otras medidas los gobernantes estadounidenses trataban de crear en Cuba un grave problema con los abastecimientos con el objetivo de debilitar la confianza del pueblo en la Revolución.



“Nosotros tenemos que destruir estas esperanzas del imperialismo. Tenemos que saber que estamos librando esta batalla, y actuar en consecuencia, sabiendo que, igual que en Playa Girón, cuando tuvimos que enfrentarnos con las armas al enemigo, ahora tenemos que enfrentarnos en este campo de la producción”.



En 1982, Fidel habla en el acto de constitución del Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, efectuado en el Teatro Karl Marx, en La Habana. Recuerda que no habían sido pocas las personas que trabajaron arduamente durante meses para constituir ese destacamento.



“Creo que nunca un trabajo selectivo estuvo precedido de tanta dedicación y de tanto esfuerzo”.



Fidel también destaca el papel de los médicos y los demás trabajadores del sector de la salud.



“…es muy grande la responsabilidad que tiene un maestro y un profesor, pero es sin dudas muy grande la responsabilidad que tiene un trabajador de la salud y la responsabilidad que tiene un médico”.



“Porque es que el médico tiene que ver con la vida humana, la salud humana; sobre el médico cae la inmensa, la infinita responsabilidad de cuidar la vida de los seres humanos…”







En 1995, el 12 de marzo, Fidel habla en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social, en Copenhague, Dinamarca. Así reflexiona:



“Donde falta humanidad, no puede haber derechos humanos. Donde impera el egoísmo, no puede haber solidaridad”.



Precisa que hace falta algo más que promesas, resoluciones y declaraciones, y que se impone la necesidad de voluntad política y justicia, no solo dentro de cada país, sino también entre todos los países.



“Repártanse mejor las riquezas del mundo entre todas las naciones y dentro de las naciones; establézcase una verdadera solidaridad entre los pueblos, y solo entonces nuestros sueños de hoy podrían ser realidades de mañana”.



En el 2009, en este día elabora la reflexión Más noticias sobre las angustias del capitalismo. Detalla que había leído los cables correspondientes al día anterior y asegura:



“Seguían lloviendo informaciones sobre la crisis económica internacional”.



Entre otros aspectos se refiere a la crítica situación que tienen diversos países subdesarrollados y la actitud de los Estados Unidos al respecto asegura:



"Ninguna esperanza para los países del Tercer Mundo viene de Nueva York o Washington".



