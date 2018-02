Fidel Castro: Una existencia con seguridad y justicia (+Audio)

10 de febrero de 1982.- Fidel habla en la sesión de apertura del X Congreso Sindical Mundial, celebrada en el Palacio de Convenciones, en La Habana.



“Es la primera vez que un Congreso de este tipo se realiza fuera de Europa, y el hecho de que tenga lugar en Cuba, un país que lucha por su desarrollo en medio de constantes amenazas, campañas calumniosas y un riguroso bloqueo económico, un país al que sus enemigos han tratado inútilmente de aislar y proscribir del resto de los pueblos del mundo, le confiere un significado solidario que nuestro pueblo y Gobierno desean agradecer profundamente”.



“Defender los intereses de los trabajadores y de los pueblos quiere decir mucho en las presentes condiciones. Significa defender su derecho a la vida, al trabajo, al pan, a una existencia con seguridad, con dignidad y con justicia”.



Subraya que no puede haber tarea más urgente que luchar por la paz y por salvaguardar a la humanidad de un holocausto nuclear. Condena la política imperialista y agrega:



“¡Nos une la historia, nos une el destino, nos une el porvenir! ¡Luchemos con todas las energías de que seamos capaces por la supervivencia del hombre y un futuro que sea verdaderamente digno de llamarse humano!”







Un día como hoy de 1993, habla en el Palacio de Gobierno de Santiago de Cuba con motivo de habérsele concedido el título de Doctor Honoris Causa, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.



“Interpreto esa decisión como un gesto de especial solidaridad y afecto para nuestro pueblo, y sobre esa base acepto tan alto honor”.



“Admiro el valor del acto y el desafío que supone las presiones y amenazas que sufren, veladamente o no, los que se atreven a acompañarnos en momentos tan difíciles y hermosos para el pueblo de Cuba”.



En el 2008, Fidel redacta la reflexión El Candidato Republicano (primera parte). Detalla algunos hechos de la vida de uno de los posibles candidatos a la presidencia de Estados Unidos, John McCain.



Subraya la amplia propaganda de McCain y se detiene a replicar algunas declaraciones realizadas por el candidato republicano relacionadas con supuestas torturas recibidas por agentes cubanos cuando se encontraba como piloto dentro de las filas del ejército norteamericano en la guerra de Viet Nam.



“Su acusación contra los revolucionarios internacionalistas cubanos, utilizando el sobrenombre Fidel para identificar a uno de ellos capaz de “torturar a un prisionero hasta la muerte”, carece de la más mínima ética”.



“Me permito recordarle, señor McCain: Los mandamientos de la religión que usted practica prohíben la mentira. Los años de prisión y las heridas que recibió como consecuencia de sus ataques a Hanoi no lo excusan del deber moral de la verdad”.







En el 2012, Fidel sostiene en La Habana un encuentro con más de un centenar de intelectuales de 22 países, en el contexto de la XXI Feria Internacional del Libro.

Se trató sobre la alerta temprana realizada por el líder de la Revolución cubana en la Cumbre de la Tierra de 1992 sobre el riesgo de extinción que amenazaba a la especie humana, previsión agudizada en los últimos años.



En la parte final del encuentro Fidel expresó:



“Hay que luchar, no nos podemos dejar vencer por el pesimismo. Es nuestro deber”.



