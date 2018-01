Fidel Castro: Una victoria de la justicia (+Audio)

21 de enero de 1959.- Fidel habla ante más de un millón de cubanos congregados frente a la terraza norte del Palacio Presidencial, en La Habana.



“... este acto de hoy es la batalla más hermosa que ha librado el pueblo de Cuba en esta Revolución. No es una victoria por las armas; no se ha disparado un solo tiro, es una victoria mucho más hermosa, es una victoria de la razón, es una victoria de la justicia, es una victoria de la moral”.



Se refiere a la campaña difamatoria contra Cuba por las medidas tomadas contra los asesinos de la dictadura batistiana que acabaron con la vida de muchos jóvenes cubanos. Recuerda el tratamiento del Ejército Rebelde con heridos y prisioneros después de cada combate.



“Nuestra Revolución puede presentarse en el mundo como un modelo de revolución. La caballerosidad del Ejército Rebelde para con el enemigo, no tuvo precedentes en la historia de las revoluciones y de las guerras”.







Reafirma que no tiene que darle cuentas a congresistas norteamericanos, solo a los pueblos, tanto de Cuba como de la región.



En esta fecha de 1965, habla en el teatro Lázaro Peña, en La Habana, en la reunión con los Secretarios Generales de los 25 Sindicatos Nacionales, los Presidentes de las Comisiones Provinciales de la Zafra y las Direcciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Ministerio de la Industria Azucarera para dar a conocer el Plan de Premios que otorgara el Gobierno Revolucionario a los mejores cortadores de caña de la Quinta Zafra del Pueblo.

La unidad, un principio cardinal en el pensamiento y la obra de #FidelCastro: "¡Un pueblo así no hay quien lo derrote! Hay que impedir que nos lo dividan. Hay que estar unidos para defender los intereses de la patria, que están por encima de todos los demás intereses"│21/01/1959 pic.twitter.com/LvfsNWWXM5 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) 21 de enero de 2018

También subraya el primordial papel de la mujer dentro de la sociedad cubana.



“... el éxito de nuestro país dependerá mucho de la medida en que sepamos incorporar a la mujer al trabajo productivo”.



Un día como hoy de 1998, Fidel pronuncia un discurso de bienvenida a su Santidad Juan Pablo II en el Aeropuerto Internacional José Martí. Agradece la visita del Sumo Pontífice a Cuba y muestra su pesar por lo todo lo que ocurre en el mundo actual como consecuencia de las desigualdades, la discriminación y la xenofobia.







Detalla que el crecimiento de la población mundial en ese siglo y que miles de millones de personas padecen hambre y sed de justicia. Afirma que la lista de calamidades económicas y sociales del hombre es interminable.



“Sé que muchas de ellas son motivo de permanente y creciente preocupación de Su Santidad”.



En el 2003, Fidel habla en la inauguración del hotel 5 estrellas Playa Pesquero y del polo turístico de Holguín. Califica a la instalación turística como la más grande del país y señala la importancia del sector para Cuba.



“... inauguramos hoy este hotel y este polo turístico, para un turismo de paz, de salud y de seguridad, del que puedan disfrutar niños y familias, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad; para un turismo de recreación sana, cultura y descanso...”







En el 2008, Fidel elabora la reflexión Se nos fue Iris Dávila. Se refiere al fallecimiento de la intelectual cubana.



Por decisión propia sus restos fueron cremados y esparcidos en el Jardín Botánico, entre plantas de flor escogidas por ella.



En el 2009, escribe su reflexión El encuentro con Cristina. Hace referencia a la visita de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a quien caracteriza como una persona de convicciones profundas.







Destaca su intervención en el Aula Magna de la Universidad de La Habana y el emotivo encuentro que mantuvo con los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina.



De su encuentro con la primera mandataria argentina señaló que abordaron diversos aspectos de política nacional e internacional. Finalmente comenta:



“A Cristina le gusta consagrarse al trabajo y dedicarle todo el tiempo”.



(Redacción Digital Rebelde)

