Fidel Castro: La unidad es lo más sagrado (+Audio)

20 de enero de 1960.- Fidel habla en el acto con motivo de la celebración del primer aniversario del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda.



Se refiere al momento en que se creó ese organismo y de la designación de la combatiente Pastorita Núñez como persona ideal para dirigirlo.



“Nadie con más méritos que ella para ostentar la dirección de un organismo donde también se habrían de recaudar muchos fondos para una obra de beneficio al país; mas no solo estaba seguro de su honradez, estaba seguro de que poseía otra condición indispensable que era el entusiasmo y la fe”.



“Estaba seguro, además de que poseía otra condición necesaria: su extraordinario dinamismo, y, además, la otra condición fundamental: su espíritu revolucionario”.







Este día de 1967, Fidel habla en el acto realizado en la fábrica Cubana de Acero en homenaje a los Trabajadores Metalúrgicos, por sus destacados aportes en la confección de equipos agrícolas.



Señala que la economía socialista produce para el pueblo y para cumplir con las necesidades del pueblo.



“Quien no se preocupe de los productos que elabora para la economía del país y para el pueblo, no es digno de dirigir ninguna unidad de producción socialista”.



Un día como hoy de 1990, habla en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada en el Palacio de Convenciones en La Habana.



Se refiere a la importancia del Partido como instrumento de la Revolución, siguiendo la máxima no solo de Vladimir Ilich Lenin, sino de nuestro Héroe Nacional José Martí, cuando fundó el Partido Revolucionario cubano. Subraya el enorme valor de la unidad del pueblo.



“... ¡eso es lo más sagrado y el arma número uno de la Revolución!, requisito sine qua non para ganar la batalla de la construcción del socialismo en estas condiciones”.







En 1992, Fidel clausura el evento realizado para celebrar el XXX aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba, efectuado en el Palacio de Convenciones. Expresa las grandes posibilidades que tiene la biotecnología y recuerda la inauguración del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en 1986.



Manifiesta que resulta de vital importancia acelerar los procesos de producción de medicamentos necesarios para el país, entre ellos los que permiten luchar contra el cáncer.



“... si una vida puede salvarse en dependencia de una investigación, entonces no hay derecho a descansar, hay que trabajar día y noche, todas las horas que sea posible, todos los días de la semana. Y hoy digamos que no es una vida, es la vida del país la que está dependiendo del esfuerzo de la investigación”.



Afirma que se hace necesario hacer una campaña a favor de la ciencia en el Tercer Mundo.



“Muchas veces cuando converso con dirigentes políticos les planteo estos temas”.







En 1993, Fidel habla en la segunda reunión de trabajo con los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana y otros invitados, en el teatro Lázaro Peña de la Central de Trabajadores de Cuba.



Asegura que el proceso electoral cubano tiene el principio clave de que el pueblo postula y el pueblo elige y destaca las elecciones a realizarse el 24 de febrero.



“Digamos como Maceo: ¡Nadie jamás podrá apoderarse de Cuba, y menos de esta Cuba revolucionaria que el próximo 24 de febrero va a rendir el más digno tributo a nuestro Héroe Nacional José Martí!”



