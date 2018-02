Fidel Castro y la victoria en Pino del Agua (+Audio)

16 de febrero de 1957.- Fidel acompañado por un grupo reducido de combatientes rebeldes se detiene en un pequeño bosque de la Sierra Maestra, próximo a la finca del colaborador Epifanio Díaz. Allí aguarda la llegada de Frank País y otros dirigentes del Movimiento 26 de julio.



Los primeros en hacerlo fueron Celia Sánchez y Frank País. En el encuentro, Fidel manifiesta su preocupación por la seguridad de los luchadores del llano.



Se precisa el próximo envío de un refuerzo de combatientes y armas a la Sierra Maestra lo antes posible. En horas de la tarde se suman a la reunión Armando Hart, Haydee Santamaría, Vilma Espín y Faustino Pérez, a quienes Fidel les asegura:



“Estamos en óptimas condiciones y las perspectivas son inmejorables. Sólo necesitamos unos cuantos miles de balas y un refuerzo de veinte hombres armados, y le ganamos la guerra a Batista”.







Este día de 1958, bajo la dirección de Fidel los integrantes del Ejército Rebelde libran la victoriosa batalla de Pino del Agua en la Sierra Maestra.



Los resultados exitosos del segundo enfrentamiento con las fuerzas de la dictadura batistiana, en esa zona, posibilitaron el creciente e indetenible desarrollo de la lucha revolucionaria en la provincia de Oriente.



El Ejército batistiano se vio obligado a retirar sus fuerzas militares de esa localidad y unas semanas después Fidel amplía el radio de acción del Ejército Rebelde con la creación de los denominados II Frente Frank País y III Frente Mario Muñoz Monroy.



Un día como hoy de 1959 Fidel asume el cargo de Primer Ministro del Gobierno Revolucionario. Enfatiza:



“Los cargos, como cargos, no me importan; los honores, como honores, no me importan. Aquí, desde esta posición sigo siendo el mismo ciudadano, que he sido siempre”.



“Lo que me interesa es que la Revolución siga adelante y el pueblo no resulte defraudado”.





Señala que la Revolución nunca negará los principios por los cuales se ha luchado y recalca que el camino para avanzar será largo y difícil.



“... hay que estar siempre alerta y no dejar que el entusiasmo muera porque esa obra grande que se ha impuesto el pueblo de Cuba no es obra de pueblos mezquinos, sino de pueblo grande como el nuestro”.



Un día como hoy de 1959, Fidel también pronuncia un discurso en el Colegio de Arquitectos. Expresa que el objetivo de la dirección del país es conducir el proceso revolucionario en armonía con todos los intereses, con el fin de lograr los propósitos trazados.



Precisa que las medidas revolucionarias van a ayudar a muchos profesionales y añade que:



“…los que hoy son arquitectos y los que hoy están estudiando en la universidad para arquitectos”.







En el 2009, le otorgan la Orden Quetzal en Grado de Gran Collar, máxima condecoración de Guatemala.



El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba recibe el reconocimiento en nombre del líder de la Revolución cubana, en un acto efectuado en el Palacio de la Revolución.



En el 2014, Fidel sostiene un encuentro con el intelectual brasileño Frei Betto, en el que dialogaron de diversos temas, en particular, acerca de la coyuntura internacional y, especialmente, sobre las manifestaciones juveniles que tienen lugar en diversas partes del mundo.



(Redacción Digital Rebelde)

