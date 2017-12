Fidel Castro: La vigilancia hay que multiplicarla (+Audio)

27 de diciembre de 1956.- Fidel luego de avanzar unos 15 kilómetros en horas de la noche, en unión del pequeño número de combatientes que en ese momento lo acompañan, acampa en el Alto de La Catalina, en las cabezadas del arroyo Los Negros, en la zona montañosa de la provincia de Oriente.



Y en 1958, bajo su dirección los integrantes del Ejército Rebelde logran liberar la ciudad de Palma Soriano.



Ese mismo día se corrió el rumor que la guarnición del cuartel Moncada se había entregado. Los combatientes rebeldes en Palma Soriano festejaron la supuesta noticia con el pueblo y dispararon tiros al aire.



Pronto se conoció la falsedad del rumor y Fidel requirió a los oficiales del Ejército Rebelde por haber gastado balas innecesariamente.

¿Y con qué vamos a tomar el Moncada ahora?







En horas de la noche Fidel entró Palma Soriano y habló con los habitantes de la ciudad y los integrantes del ejército Rebelde. Exhorta a continuar la lucha e indica que aún estaban por tomar las guarniciones de Santiago de Cuba y de Maffo.



En 1980, clausura el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones. Alerta de los peligros que se ciernen contra Cuba con el cambio de administración en los Estados Unidos. Enfatiza:



“La guardia hay que levantarla, la vigilancia hay que multiplicarla, porque las agresiones pueden venir no solo por la vía de las armas o de bloqueo naval, sino también por vía de introducción de enfermedades y plagas en nuestros animales y en nuestras plantas, porque esta gente no tiene escrúpulos de ninguna clase; por vía de sabotajes a la economía; por vía de reiniciar la historia de atentados a dirigentes y todo eso”.



Destaca lo que representa Cuba para el mundo y precisa que nosotros podremos ser barridos físicamente de la faz de la Tierra, pero el ejemplo de Cuba será inmortal.



“No habrá manera de hacernos retroceder, no habrá manera de doblegarnos”.







En 1991, clausura el noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones. Señala que en el sistema político cubano no existen campañas, sino el mérito de cada ciudadano para ser elegido.



“Nos liberamos de esa cosa viciosa, realmente viciosa, que son las campañas políticas y politiqueras, que eran las que se conocieron aquí en otros tiempos”.



Destaca las características del pueblo cubano.



“Nuestro pueblo es un pueblo de tradiciones, un pueblo digno. Tradiciones de dignidad, tradiciones de valentía, tradiciones de honor”.



En el 2007, Fidel envía un mensaje a la Asamblea Nacional del Poder Popular en ocasión de celebrarse el X período ordinario de sesiones de la Sexta legislatura. Expresa su orgullo por el aniversario 50 de la Revolución, próximo a cumplirse.







“Es legítimo nuestro orgullo cuando estamos próximos a cumplir 50 años del triunfo, porque hemos resistido durante casi medio siglo al imperio más poderoso que se ha creado en la historia”.



En el 2010 elabora la reflexión La batalla contra el cólera. Trata sobre la epidemia que azota a Haití.



Señala que Cuba no sólo envió cientos de médicos al vecino pueblo hermano de Haití, sino también miles de ellos a otros pueblos del Tercer Mundo, particularmente en situaciones de desastres naturales.



