Fidel jamás será mármol, ni consigna

La lamentable noche del 25 de noviembre de 2016, que trajo sorpresivamente la noticia de la partida física del líder de la Revolución Cubana, paralizó a toda la nación, y Cuba entera comenzó a levantar en su mente, en su corazón y en su alma, su propio Monumento a Fidel.



Días más tarde, ante la multitud reunida en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, el General de Ejército Raúl Castro explicaba que Fidel insistió en que una vez fallecido, no se erigieran monumentos, bustos, ni estatuas; que no se nombraran plazas, calles, instituciones o edificios públicos en su memoria.



Y es que Fidel, sabías bien que no necesitas bustos ni estatuas para recoger la cosecha que sembraste en tierra fértil. Eres nuestra canción, nuestra escuela, nuestra calle y nuestra plaza. No precisarás de monumentos públicos en Cuba porque tu obra imperecedera, para tu país y para el mundo somos nosotros mismos, tu pueblo en Revolución.





Ninguna escuela lleva tu nombre, pero los niños y jóvenes siguen estudiando gracias al proyecto educacional que forjaste; tampoco nombraremos parques o plazas, pero allí las personas continúan disfrutando de la libertad que conquistaste.



No habrá calle que te nombre, pero sí cubanos que la transiten con el convencimiento de que cada una es de las más seguras y tranquilas del mundo.



No habrá monumento erigido en su memoria, porque Fidel no lo necesita, ya lo tiene. Fidel está presente en cada centro escolar, cultural, de la salud, deportivo o científico que edificó la Revolución para todos los cubanos.





Mantener vivo y eterno su pensamiento será el mayor monumento que podamos cimentar. Y su humilde pedido al pueblo que le ama, simboliza la grandeza del hombre único e irrepetible que es.



No habría monumento posible que pueda representar su significación histórica, salvo construir con nuestros propios esfuerzos la Patria socialista, próspera y sostenible.



Ahora sus cenizas descansan en el corazón de una roca, donde solamente se leen las cinco letras de su nombre, sin fecha de llegada, pero tampoco de partida. La piedra en Santa Ifigenia irradia austeridad.



Preservando y multiplicando su legado construiremos el Monumento con el que seguirá sintiendo orgullo de su pueblo, porque fue incasable repitiendo que “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”.

#Fidel pensó y organizó la #Revolución, la encabezó, luchó y triunfó; rescató la dignidad al país y forjó una obra emancipadora sin igual. Enfrentó resueltamente al imperialismo, creció con su pueblo y por tantas razones estará siempre #FidelEntreNosotros. pic.twitter.com/BRYSfnPJ4U — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 24, 2018

Con su última voluntad Fidel nos convocó a lo esencial, a que siga germinando la semilla depositada por él en las nuevas generaciones y en los cubanos que están por nacer.



Fidel jamás será mármol, ni consigna. Fidel es un hombre que se hizo pueblo, se convirtió en millones, y como inigualable jinete seguirá cabalgando delante de esta firme y sólida caravana que es Cuba.



Fidel continuará siendo un ícono en las luchas de nuestro pueblo por preservar la unidad y la soberanía. Seguirá siendo fuente de inspiración de todos aquellos que en cualquier parte luchen por un mundo mejor; y sus ideales serán eternos como la piedra en que reposan sus cenizas.

#Fidel ubicó a #Cuba en un lugar prestigioso en el mundo por su aporte a la teoría y práctica revolucionaria y al desarrollo humano y social. Nos demostró que un mundo mejor es posible y por eso, con convicción, luchamos. #FidelPorSiempre #FidelEntreNosotros pic.twitter.com/zUYcn9cGxv — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 24, 2018

Fidel es de todos. Pertenece a toda una nación. Pero cada quien tiene a su propio Fidel. Y será así, repartido entre millones, que su pensamiento perdurará para siempre en la historia de la Patria.



Generaciones enteras de cubanos, nuestros hijos y los que vendrán, sabrán enaltecer su memoria. Su mayor mérito es haber permanecido vivo para su pueblo. Cuba siempre tendrá a Fidel; y Fidel tendrá siempre a Cuba.

