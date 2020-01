Fidel y las perspectivas del desarrollo de la Ciencia en Cuba (+Infografías)

El 15 de enero de 1960, en un acto efectuado en La Habana con motivo del vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, Fidel destacó que el futuro del país tenía que ser un futuro de hombres de ciencias, de hombres de pensamiento.



El acto tuvo lugar en la sede de la Academia de Ciencias de Cuba. Fidel señaló que expresaría algunas ideas surgidas al calor del ambiente que reina en esta institución y, sobre todo, en el transcurso de las palabras del compañero Núñez Jiménez.







Se refería al destacado científico cubano doctor Antonio Núñez Jiménez, quien había sido uno de los fundadores de la Sociedad Espeleológica de Cuba en el año 1940 y a su vez había realizado diversas exploraciones en el territorio nacional.



También Fidel destaca la presencia en el acto del Doctor Emilio Roig de Leuchsenring, a quien califica como un verdadero maestro de nuestra historia, y destalla que ha escrito la historia de los esfuerzos de nuestra Nación durante más de un siglo.



Fidel comentó en torno al papel de la historia: “Luego, la Historia misma nos enseña que nosotros hemos recién salido de una etapa de lucha para entrar en otra etapa de lucha; que nosotros hemos dado un paso hacia delante, pero que para mantenernos y avanzar tenemos que seguir luchando”.



Recordó la etapa de la lucha revolucionaria y manifestó que la ayuda de la Naturaleza fue lo que hizo posible que la Patria se pueda erguir hoy enteramente soberana y libre. Igualmente hizo referencia a cómo en Cuba se había estado enseñando la geografía de una manera monótona sin que se despertara en el alumnado el interés de las maravillas del mundo que encierra la naturaleza.

Se nos enseñaban los accidentes de la naturaleza, pero no se nos enseñaban los tremendos accidentes de la humanidad; se nos enseñaban las fallas de la naturaleza, pero no se nos enseñaban las fallas de la sociedad humana; se nos enseñaban los desniveles, los grandes desniveles de la naturaleza, de la tierra, mas, no se nos enseñaban los grandes desniveles de la sociedad humana; se nos enseñaban los picos de la sociedad, pero no se nos enseñaban los pantanos de la sociedad; se nos enseñaba que había una Ciénaga de Zapata, pero no se nos enseñaba que había mucha ciénaga social también en nuestra patria. Y que la tarea no era solo de orden material, sino que era también fundamentalmente una tarea de orden humano.