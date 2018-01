Figueroa: Falta un juego, esto no se ha acabado (+Audio)

"Lo único que te puedo decir es que esto no se ha acabado, falta un juego, yo he visto muchos play-off en que equipos que van debajo han logrado remontar". Estas fueron las primeras consideraciones de Víctor Figueroa, manager de los Cocodrilos, tras caer por tercera vez consecutiva ante los Alazanes.



El novato director de los yumurinos, felicitó al equipo de Granma por su tercera victoria, conseguida este martes y que los sitúa a las puertas de la gran final.



"Hay que saber reconocer cuando un equipo trabaja por la victoria, y el otro no la puede alcanzar, yo felicito a su director”, dijo Figueroa en declaraciones a nuestra emisora.





"Mañana (hoy) vamos con Yera que es nuestra mejor carta, lo que tenemos que estar conscientes es que este juego define el Campeonato para nosotros", señaló.



Por otra parte, el veterano preparador hizo referencia a la carencia ofensiva de su plantel, y en especial del antesalista Yurisbel Gracial, sin conectar de hit en el play- off, de 10-0.



"Es nuestro mejor pelotero, y para mí el jugador más completo de Cuba, ya lo cambié de turno al bate, lo único que me queda es llevarlo al banco, es un gran atleta, con resultados internacionales, pero no ha respondido", concluyó.



