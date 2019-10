Fija la Cámara Baja fecha para realizar la votación del juicio político contra Trump

Fija la Cmara Baja fecha para realizar la votacin del juicio poltico contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que el próximo jueves votarán sobre la resolución para formalizar la investigación del juicio político contra el mandatario Donald Trump. En una carta dirigida a los miembros de su partido, Pelosi precisó que esta votación también pudiera autorizar la posibilidad de que se celebren audiencias públicas para este caso. Esta nueva medida será puesta a consideración de los legislativos y servirá para marcar los próximos pasos en la investigación a la que deberá responder Donald Trump, y hacer frente a los republicanos que acusan de ilegítimo este proceso de destitución, por no haber sido votado por el Congreso. Además, la presidenta de la cámara de Representante añadió que este paso pretende eliminar cualquier incertidumbre respecto a la potestad de la Administración Trump para retener documentos, impedir testimonios de testigos, ignorar citaciones, y en general, obstruir el proceso judicial. Mientras, el presidente del Comité de Reglas y Procedimientos de la Cámara de Representantes, Jim McGovern, dijo que el voto del próximo jueves garantizará la transparencia del proceso y proporcionará un claro camino hacia adelante.



Continúan las protestas en Chile



Miles de chilenos se congregaron la víspera frente al palacio de La Moneda, sede del Gobierno, para exigir al presidente, Sebastián Piñera, su renuncia y cese de la represión militar contra las masivas protestas. Esta nueva manifestación se efectuó cuando Piñera anunciaba su nuevo gabinete, y aunque el entorno era pacífico, agentes de carabineros y militares atacaron a los participantes, generando un entorno hostil en la zona de concentración. A pesar de la represión policial, la marcha no se detuvo y los chilenos informaron que esta semana continuarán las manifestaciones, asimismo, agregaron que la concentración frente a La Moneda, inicialmente convocada para el próximo martes, tiene el objetivo de presionar aún más al presidente Piñera, para que dimita del cargo como jefe de Estado. Las protestas se han intensificado producto de los precarios servicios de salud, el sistema de pensiones, la privatización de la educación, así como los bajos salarios, entre otros temas, que han marcado la explosión social en Chile, cuyos métodos de represión ya comienzan a compararse con la dictadura d Pinochet en la década del 70.



Comenzó la CIDH investigaciones sobre denuncias de violación de los Derechos Humanos en Ecuador



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó su ciclo de entrevistas con funcionarios del Gobierno de Ecuador y personas que fueron agredidas en ese país, durante las protestas que paralizaron al país entre el pasado 3 al 13 de octubre. La comitiva de la CIDH llegó a Quito para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas contra el 'paquetazo' del presidente Lenín Moreno, quien declaró estado de excepción, movilizando a las Fuerzas Armadas a las calles para contener el reclamo social. En el primer día de entrevistas, la CIDH se reunió con la ministra del Interior, María Paula Romo; con el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; con el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión; así como con representantes de la Presidencia y de los Ministerios de Salud, Finanzas y Cultura. Para el martes 29 de octubre, la CIDH se reunirá en Quito con representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), quienes han anunciado que iniciarán acciones legales contra el Estado ecuatoriano ante instancias nacionales e internacionales por la "violación sistemática de derechos humanos".



Sacude sismo de 6.6 grados al Sur de Filipinas



Un terremoto de magnitud 6.6 sacudió hoy la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, causando pánico en la población y un saldo provisional de al menos una persona muerta y 43 heridas, informaron fuentes oficiales. La Oficina de Defensa Civil precisó que un hombre de 66 años murió a causa de un traumatismo en la cabeza en la localidad de Korondal, en la provincia de Cotabato del Sur, mientras 30 personas resultaron heridas en Kidapawan y otras 13 en M'lang, ambas en la provincia de Cotabato del Norte. Además, el sismo cortó el suministro de energía en muchas de las provincias afectadas, derribó postes eléctricos y rompió vidrios en algunos de los establecimientos. El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas informó que el epicentro del sismo, de 'intensidad destructiva', se situó cerca de la ciudad de Tulunan (Cotabato del Norte), a unos 60 kilómetros de Davao, la ciudad más grande de Mindanao y la tercera mayor de Filipinas, donde el temblor se sintió con una intensidad 'muy fuerte'.



Comienza hoy el Primer Encuentro Internacional de los Pueblos Originarios de Venezuela



Como parte de las estrategias para dar continuidad al Foro de Sao Paulo inicia hoy en esta ciudad del estado de Bolívar el Primer Encuentro Internacional de Pueblos Originarios. Líderes indígenas de 20 países como Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Estados Unidos, Canadá, México, Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Kenia, Sri Lanka y Venezuela, como anfitriona, asisten al encuentro que culminará el próximo 31 de octubre. El evento tiene entre sus objetivos intercambiar experiencias e inquietudes para consolidar un plan de acción de los pueblos originarios de América Latina. La ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Nuñez, destacó que las organizaciones que asisten reivindicarán su plan de lucha durante las mesas de trabajo que se realizarán como parte del encuentro que aglutina a los luchadores sociales.



Testificará funcionario de la Casa Blanca en la investigación contra Trump



Un funcionario de la Casa Blanca que manifestó preocupación por los tratos del presidente Donald Trump con Ucrania testificará hoy ante miembros del Congreso, en el curso de las investigaciones de juicio político contra el mandatario republicano. El teniente coronel Alexander Vindman, quien es el principal experto de la Casa Blanca en temas de Ucrania, comparecerá este martes ante los comités de la Cámara de Representantes que conducen la investigación de juicio político contra Trump. Esta investigación se centra en los llamados que realizaron Donald Trump y otras figuras de su grupo cercano para que Ucrania abriera una pesquisa sobre el exvicemandatario y candidato presidencial demócrata Joe Biden, quien podría ser el rival de Trump en los comicios de 2020. Durante su comparecencia en el Capitolio, Vindman dirá que encontró alarmante el hecho de que el mandatario y sus aliados condicionaran la entrega de ayuda exterior a Ucrania a que Kiev abriera investigaciones para beneficiar políticamente a Trump, según su testimonio de apertura, citado por el diario USA Today y que fue publicado íntegramente por The Hill.



Listo el equipo de Alberto Fernández para la transición del Gobierno



En medio de las especulaciones de las fichas políticas que engrosarán la lista de su posible gabinete, el reciente electo presidente argentino Alberto Fernández ya tiene listo hoy su equipo para la transición de Gobierno. Con una reunión previa con el mandatario saliente Mauricio Macri, en la cual ambos por su lado ratificaron el deseo de un traspaso ordenado, se conoció que entre los que participarán en esta fase de cambio estarán el jefe de campaña del Frente de Todos, Santiago Cafiero, de quien se rumora podría ser el próximo secretario General de Presidencia. A 43 días de que asuma Alberto Fernández, en este proceso de transición lo acompañarán también, de acuerdo con varios medios, el actual diputado Eduardo Wado De Pedro, la exsenadora Vilma Ibarra y el exministro de Justicia Gustavo Béliz, y en lo que respecta a la economía serían Matías Kulfas, exdirector del Banco de la Nación y Cecilia Todesca. Unas 40 personas trabajarán en el traspaso de una gestión a la otra con el ojo puesto en el tema más sensible, la economía, de donde no escapará la deuda de 57 mil millones de dólares pendientes con el Fondo Monetario Internacional.



Decretan en Irak el toque de queda en Bagdad por las protestas



Irak declaró un toque de queda en Bagdad desde la medianoche de este lunes hasta las 6 horas cuando las renovadas protestas antigubernamentales cumplen sus cuatro días, y que ahora se han sumado los estudiantes. La televisión estatal citó al Comandante de Operaciones de Bagdad como responsable de la orden, la cual dijo que será efectiva "hasta nuevo aviso". La víspera las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra estudiantes de escuelas y universidades que desafiaron una advertencia del primer ministro Adel Abdul Mahdi y se unieron a las protestas. Los estudiantes perdieron clases en varias universidades y escuelas secundarias en Bagdad y en el sur chiíta mayoritario de Irak para participar en las protestas, a pesar de que el gobierno ordenó que las escuelas y universidades funcionen normalmente. En este contexto, las autoridades iraquíes indicaron que el número de muertos por una nueva ola de protestas nacionales por el desempleo, la corrupción y la falta de servicios públicos subió a 74, con más de 3 mil 600 heridos.



