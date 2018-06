Final del Sub-23 igualada a una victoria por equipo



Foto: ACN



El equipo de Las Tunas se impuso la víspera a su par de la Isla de la Juventud nueve anotaciones por dos y empató a un triunfo por bando la gran final de la V Serie Nacional de béisbol Sub 23 años.



Jugando su último partido de la temporada como locales, los llamados “leñadores” fabricaron un decisivo racimo de cinco carreras en la parte baja del tercer capítulo, que a la postre resultaron decisivas, luego agregaron una en el quinto, y otras tres en el octavo para el marcador definitivo de 9x2.



El jardinero derecho Dailer Peña, de 5-3, con una impulsada encabezó el ataque de los ganadores, que pegaron diez indiscutibles, y aprovecharon los cinco errores cometidos por los visitantes, a tal punto que de las nueve carreras permitidas por los lanzadores de la Isla solo dos fueron limpias.



Por su parte, los pineros marcaron dos en la cuarta entrada para hacer saltar del box al abridor tunero Yordey Fuentes, pero el relevista derecho Rodolfo Díaz, entró en su auxilio, y en 5,1 tercios de labor, no soportó carreras y solo le conectaron tres indiscutibles, para acreditarse su octava victoria de la campaña.



El choque lo perdió el zurdo Yainel Alberto Zayas, quien encajó su primera derrota de la Serie Sub 23, tras ser muy mal defendido.



Zayas, que llegó invicto a la final, trabajó durante 2,2 tercios, permitiendo cinco carreras, pero solo una de ellas limpia, le pegaron cuatro hits , ponchó a dos y regaló igual número de boletos.



Números Finales



IJV 2-7-5

LTU 9-10-1



Ganó: Rodolfo Díaz

Perdió: Yainel Zayas



La serie final pactada a cinco juegos se reanudará el jueves en el estadio Cristóbal Labra, de Nueva Gerona, sede de los restantes tres desafíos de ser necesarios.

