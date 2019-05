Finca El Mulato: una agricultura en armonía con la naturaleza

Finca El Mulato: una agricultura en armona con la naturaleza

Yoel Hernández es un productor de Mayabeque que produce en armonía con la naturaleza, rescatando las prácticas tradicionales y la sabiduría campesina sustentado sobre las bases de la innovación agrícola.

Su experiencia es enriquecedora desde su unión con el Centro de Sanidad Agropecuaria (Censa) ubicado en Mayabeque. “Debido a muchos problemas que estaba teniendo en suelos, me acerco a los investigadores del Censa a ver los problemas que había en mis tierras no porque creyera en lo que hacemos ahora y que lo podría solucionar. Ellos me dijeron esto lo vamos a solucionar con Tricoderma y dudé hasta que lo probé y hoy tengo buenos resultados”.

Su finca conocida como El Mulato pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios Orlando Cuéllar de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque. Aquí solo se producen alimentos orgánicos y tiene entre sus bondades en haberlo logrado con cultivos como la papa, el frijol y el garbanzo.

“Con todo este manejo que estamos haciendo pienso que mi finca lo agradeció porque aquí se había perdido hasta la fauna, que mira cómo se escuchan los pajaritos y todo ha vuelto a la normalidad. La finca lo agradece, ella lo demuestra porque todos los cultivos se dan bien. En esta finca si no se aplica el Tricoderma en el suelo no sembramos el cultivo, hay que hacer una aplicación antes de sembrar y después darle seguimiento con productos que elaboramos aquí, combinamos productos del Inca con los del Censa, hemos aprendido a hacer manejos y tenemos nuestra propia tecnología. Alrededor de cinco años hemos logrado papa orgánica con buenas condiciones, gracias a los institutos”.

Yoel Hernández trabaja en la incorporación de tecnologías amigables con el medio ambiente, diversificando los cultivos siempre acompañado de los centros del complejo científico como el Censa y Inca los cuales trabajan líneas de investigación a favor de la agricultura sostenible.

