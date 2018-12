Firma Jame Mattis retirada de militares estadounidenses de Siria

El saliente secretario de Defensa, James Mattis, firmó la orden para sacar a las tropas estadounidenses de Siria en las próximas semanas, una decisión que sigue generando críticas hoy contra el presidente Donald Trump, informó Prensa Latina. Varios medios de prensa dieron a conocer que fuentes del Pentágono les confirmaron la rúbrica del documento, el cual detallaría la línea de tiempo para retirar de Siria al personal militar estadounidense desplegado sin la anuencia del Gobierno de ese país. De acuerdo con la televisora CNN, la orden de ejecución explica cómo y cuándo tendrá lugar el retiro de las fuerzas estadounidenses de Siria, pero el funcionario que le comunicó sobre el tema no proporcionó ningún detalle operativo adicional. También, la cadena televisiva indicó que actualmente hay alrededor de dos mil 600 miembros del servicio militar en Siria, cuyas autoridades han denunciado la presencia norteamericana y las víctimas civiles provocadas por los bombardeos de la coalición internacional encabezada por Washington.



Reportan en Indonesia 281muertos tras el tsunami



La Agencia Nacional de Manejo de Desastres de Indonesia confirmó hoy la muerte de 281 personas, 1016 heridos y 57 desaparecidos tras el tsunami ocasionado por una erupción volcánica, publicó Prensa Latina. De acuerdo con el portavoz Sutopo Purwo Nugroho, el tsunami destruyó 556 casas, nueve hoteles y 360 barcos en el distrito de Pandeglang, el área más afectada, así como en la provincia de Serang of Bantgen y el distrito de Lampung Selatan, en la provincia de Lampung. Maquinarias pesadas han sido enviadas a las áreas golpeadas por el tsunami para ayudar las operaciones de búsqueda y rescate, aseguró Sutopo. Por otro lado, los sismólogos locales señalaron hoy como causa del tsunami un corrimiento del suelo submarino en el estrecho de Sonda, que separa a las dos ínsulas, provocado por la actividad del volcán Anak Krakatoa. Anoche el volcán expulsó magma, rocas y una columna de humo a más de medio kilómetro de altura y se cree que el vacío creado por esa masa sólida y otras anteriores, causó el tsunami, que no fue avisado por el sistema de alarmas y sorprendió a muchas personas en el litoral indonesio. El peor desastre de esa naturaleza en Indonesia ocurrió en 2004, cuando un terremoto de 9 coma 3 grados Richter frente a la isla Sumatra causó un tsunami que dejó 220 mil muertos, la mayoría en ese archipiélago del sudeste asiático.



Advierte el canciller ruso que la política de Washington amenaza la seguridad mundial



El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió hoy de que la política de confrontación de Estados Unidos supone una amenaza para la seguridad global y puede llevar a una situación en la que el precio de un error o un malentendido puede ser fatal. Tenemos que constatar que, presa de sus propias ambiciones geopolíticas, Washington y sus aliados no están dispuestos a adaptarse a las realidades mundiales, que cambian no a favor de ellos, declaró Lavrov en una entrevista con la agencia rusa RIA-Nóvosti. Se atiza la confrontación, se congelan los canales de diálogo, señaló Lavrov, y destacó que sobre todo preocupan los pasos que apuntan a romper los grandes acuerdos de estabilidad estratégica. Además, Lavrov indicó esta política, que se apoya en instrumentos de fuerza, inevitablemente, conduce al ulterior desequilibrio de la arquitectura de seguridad global, promueve la carrera armamentista, y puede crearse una situación en la que el precio de un error o un malentendido puede ser fatal.



Celebrarán más de 500 personas la navidad con Lula



Los miembros de la Vigilia Lula Libre organizan hoy una celebración navideña en solidaridad con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en la sede de la Policía Federal (PF) de Curitiba, en el estado de Paraná, publicó Prensa Latina. Aunque Lula tiene prohibido recibir visitas en la jornada de este lunes se realizará un acto interreligioso en el exterior de la sede Policía Federal, seguido por una cena de Navidad. De acuerdo con la organización, hay expectativa de que entre este 24 y 25 de diciembre visiten el lugar más de 500 personas, que llegarán a la Vigilia de diferentes estados de Brasil. Hasta el momento, está confirmado el arribo de caravanas de las ciudades de Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo, Río de Janeiro y Florianópolis.



Hallan las fuerzas sirias armas estadounidenses e israelitas en Al-Quneitra



Las fuerzas sirias encontraron armas de fabricación estadounidense, israelí y jordanas en las zonas liberadas por el Ejército en los altos del Golán. Las armas y municiones encontradas estaban escondidas en agujeros cavados en las afueras del pueblo de Yibbat al-Jashab, en la provincia de Quneitra, y fueron halladas cuando el Ejército sirio peinaba la zona para despejarla de minas y otros explosivos dejados por los grupos terroristas, informó la agencia siria de noticias SANA. El hallazgo incluía misiles antitanques, lanzadores de mortero, rifles, ametralladoras, máscaras protectoras, minas, dispositivos de difusión vía satélite, enormes cantidades de municiones, un vehículo blindado, medicinas y material quirúrgico. El descubrimiento de estas armas, municiones, equipamiento militar y médico en depósitos abandonados por los terroristas es común en las operaciones del Ejército sirio, incluso conservan lo sellos que indicaban su procedencia israelí o de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Estados Unidos.



