Firman Estados Unidos y China acuerdo de tregua en su guerra comercial (+VIDEO)

Estados Unidos y China firmaron este miércoles un acuerdo de primera fase que enfría la guerra comercial que protagonizaron ambos países y que Donald Trump lanzó en marzo del 2018 con un aumento inicial de aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes del gigante asiático y que luego extendió a cientos de mercancías a lo largo del 2019.



Trump y el principal negociador chino, el viceprimer ministro Liu He, tienen programado rubricar hoy una tregua, que permitirá a negocios de las dos naciones, pero también de todo el Planeta, recobrar el impulso que habían perdido con el enfrentamiento entre las dos economías dominantes del Mundo.



Analistas creen que parte de la incertidumbre creada por la guerra comercial entre Washington y Beijín se desvanecerá, aunque los aranceles por miles de millones de dólares que las dos partes se impusieron seguirán vigentes, probablemente hasta que Trump compita por la reelección en noviembre y se negocie una segunda fase del pacto. Al margen de frenar los daños económicos que los dos países se infligieron, el acuerdo que Estados Unidos y China firmarán hoy es de vital importancia política para Trump, justo cuando está a punto de comenzar el juicio en su contra en el Senado por el escándalo conocido como Ucraniagate.



La explotación política del acuerdo quedó evidenciada con las declaraciones del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien elogió a Trump al afirmar que el mandatario está cumpliendo todas sus promesas y está construyendo una gran economía para las compañías y los trabajadores del país. Aunque los problemas de fondo entre China y Estados Unidos siguen pendientes, Trump podrá clamar victoria a partir de hoy con la “primera fase” del pacto comercial, pues incluye un compromiso del gigante asiático de aumentar sus compras de cultivos y productos estadounidenses, al menos en el corto plazo.



Para un presidente que busca su segundo mandato, Trump puede jactarse de haber sido porfiado frente a los chinos y de haber obtenido, técnicamente, un acuerdo que había prometido a sus electores en el 2016. En particular, Trump ha vendido el pacto como un impulso para el campo estadounidenses, al asegurar que China comprará entre 40 mil y 50 mil millones en productos del agro. Trump se había centrado principalmente en el aumento de las exportaciones agrícolas al gigante asiático, porque ello beneficiaría a un importante grupo de la base electoral del magnate, que se ha visto dañada por las represalias arancelarias chinas durante la guerra comercial de 18 meses.







Los agricultores estadounidenses han sido duramente golpeados por la guerra arancelaria, pues la exportación de soja a China, por ejemplo, cayó a tres mil millones desde los más de 12 mil millones en el 2017, lo que obligó al gobierno de Trump a dar ayudas por 28 mil millones de dólares a los productores agrícolas en los últimos dos años.



Otra importancia electoral para Trump de la tregua comercial entre Estados Unidos y China, es que también podría estimular la economía de la nación norteña, al acabar con la incertidumbre y reforzar la confianza de los consumidores, el motor tradicional del crecimiento en la superpotencia. Si bien el pacto que Trump y el vicepriministro chino, Liu He, firmarán hoy es el fruto de concesiones bilaterales, los expertos dudan de la capacidad de Washington para obtener en el futuro cambios estructurales por parte de Beiging, el objetivo principal del magnate.



Expertos han advertido que China no tiene intención de cambiar su modelo económico, ni cederá en peticiones claves de Estados Unidos como una fuerte reducción de las subvenciones estatales a las empresas. Para el profesor de economía en la Escuela de Comercio Internacional China-Europa de Shanghái, Xu Bin, los dos países alcanzaron una situación aceptable con el acuerdo comercial de fase uno, pero no una victoria, y el pulso seguirá durante los 10 o 20 próximos años, incluso más, y los dos gigantes alternarán los ciclos de conflicto y de tregua para satisfacer a su opinión pública.







