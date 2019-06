Fiscalía de Brasil pide que Lula pase a régimen semiabierto

Fiscala de Brasil pide que Lula pase a rgimen semiabierto

Medios de prensa internacionales reflejan que el Ministerio Público Federal de Brasil solicitó al Superior Tribunal de Justicia que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba, Estado de Paraná en el sur del país siga cumpliendo su condena en régimen semiabierto. De ser aprobada la medida a favor de Lula da Silva, este podría salir a trabajar de día y dormir en un centro penintenciario o en su domicilio si le conceden el arresto domiciliario. La subprocuradora Áurea Lustosa Pierre, señaló que el Superior Tribunal de Justicia debe discutir si el expresidente brasileño ya puede pasar al régimen semiabierto, que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel, indicaron medios locales. La medida a favor de Lula da Silva está permitida para cualquier preso que haya cumplido un sexto de su condena y, según la Fiscalía, también se tienen en cuenta otros aspectos, como el buen comportamiento. El expresidente de Brasil fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017 por cargos de corrupción, pero después la corte de apelación aumentó la pena a 12 años y un mes. Sin embargo, el STJ, la rebajó a ocho años y diez meses en abril pasado. (Telesur)

Lula podría pasar a régimen semiaberto por pedido del Min. Público Federal al Tribunal Sup. de Justicia (TSJ). Es decir: saldría a trabajar durante el día y dormiría en prisión. El permiso surge por la reducción de su pena a 8 años y 10 meses de prisión. El TSJ deberá responder. pic.twitter.com/JmpW5Y633N — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) 5 de junio de 2019

Convocan organizaciones argentinas a protestar contra la visita de Jair Bolsonaro



Varias organizaciones sociales y políticas argentinas convocan a sumarse a una marcha en repudio a la visita del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien llegará mañana a Buenos Aires. Diversas representaciones de centrales obreras, los frentes Patria Grande y Darío Santillán, por solo citar algunos, se concentrarán en la Plaza de Mayo, a unos pasos de la Casa Rosada, donde Mauricio Macri recibirá a Bolsonaro en su primera visita a Argentina, tras asumir la presidencia el año pasado. Con distintas consignas que van desde 'Argentina rechaza a Bolsonaro. Tu odio no es bienvenido acá' o Fuera Bolsonaro de Argentina, se espera una amplia presencia de representaciones de varios sectores sociales del país para repudiar la presencia del presidente brasileño, quien cumplirá una visita de menos de 24 horas. Asimismo, la Central de Trabajadores de Argentina o la Asociación de Trabajadores del Estado señalaron, en un comunicado que ambos mandatarios discutirán una agenda bilateral que prevé temas como la reestructuración del Mercosur, Venezuela y las elecciones presidenciales en Argentina. Por otro lado, organizaciones como la Asamblea Popular Feminista, Cine Migrante, Coletivo Passarinho, Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires, el Frente Milagro Sala, La Garganta Poderosa, el Movimiento Evita, entre otras agrupaciones indicaron que convocamos a la marcha contra la visita de Jair Bolsonaro a Argentina para defender la soberanía y la solidaridad latinoamericana. Varios serán los bloques que marcharán contra Bolsonaro, entre ellos el del Frente de Izquierda, que se concentrará en Avenida de Mayo y la 9 de Julio, con las consignas 'fuera Bolsonaro de Argentina', 'fuera Trump y el imperialismo de América Latina', 'derrotemos al FMI, Macri y a los gobernadores'.



Rechazan senadores estadounidenses los aranceles impuestos por Trump a México



Tras una reunión con funcionarios del Ejecutivo, varios senadores republicanos se manifestaron la víspera su rechazo a los planes del presidente estadunidense Donald Trump de imponer aranceles progresivos del cinco a 25 por ciento a las importaciones mexicanas. De acuerdo con el diario The New York Times, los senadores republicanos advirtieron que se oponían a los planes de Trump, quien unas horas antes declaró que los legisladores serían tontos si intentan oponerse a sus planes, lo que representa uno de sus mayores desafíos dentro del Partido Republicano. Los senadores republicanos asistieron a un almuerzo a puerta cerrada en el Capitolio con un abogado adjunto de la Casa Blanca y un asistente del fiscal general, quienes expusieron la base legal con que Trump justificaría los aranceles que impondrá a México, tras declarar una emergencia nacional migratoria en la frontera sur. Según el diario The New York Times, que citó a personas familiarizadas con la reunión, y que relataron que el senador Ted Cruz, de Texas, señaló a los emisarios de Trump, que ustedes no escucharon un solo SI en el encuentro, y apuntó que los nuevos aranceles contra México representarían un virtual aumento de los impuestos de 30 mil millones de dólares para los texanos. También, el senador de Texas John Cornyn, consideró que estamos apuntando un arma a nuestras propias cabezas, mientras su colega Ron Johnson, de Wisconsin, afirmó que los republicanos apoyarán la seguridad fronteriza, pero precisó no mezclar los problemas migratorios con medidas arancelarias.



Instalan en Venezuela permanentemente el Consejo de Defensa ante la política extremista de Estados Unidos



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró en sesión permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación para enfrentar la política extremista y golpista de Estados Unidos y consolidar la paz en el país. El acto de instalación del Consejo de Defensa se realizó en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, donde participaron los representantes de todos los poderes públicos de Venezuela. El mandatario enfatizó que la labor del Consejo de Seguridad será evaluar y balancear las fortalezas del Estado, tareas de cada poder público, del poder constituyente y del pueblo para avanzar en la estabilidad política del país. Asimismo, la instancia se encargará de "consolidar la paz y avanzar en un plan de fortalecimiento de las instituciones y de defensa permanente de la democracia venezolana". Aseveró que no hay estabilidad política ni democracia si no hay pueblo, los enemigos de la Patria, los golpistas pueden hacer de todo, pero si hay pueblo, siempre habrá estabilidad política necesaria para el país.

Reitera Maduro necesidad de renovar Asamblea Legislativa



Nicolás Maduro aseguró que Venezuela quiere hoy la renovación de la Asamblea Nacional, parlamento en desacato desde 2016, para avanzar a un proceso de estabilización política. Maduro calificó este punto como una prioridad para la delegación gubernamental presente en la mesa de diálogo con la oposición instalada en Noruega para buscar una salida a la crisis política imperante en el país sudamericano. Durante la activación del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el primer mandatario subrayó la necesidad de abordar en este órgano la posible convocatoria a elecciones legislativas antes del término fijado para 2020. La Asamblea Nacional de mayoría opositora se encuentra en estado de desacato por orden del Tribunal Supremo de Justicia desde el 5 de enero de 2016, a raíz de la juramentación de tres diputados del estado de Amazonas suspendidos por irregularidades electorales. El 23 de enero último el titular del ente parlamentario, el golpista Juan Guaidó, se autoproclamó 'presidente encargado' del país con apoyo automático de los gobiernos de Estados Unidos y otros países de la región y de Europa, en un acto de usurpación denunciado por las autoridades de Caracas como intento de golpe de Estado. Maduro declaró este martes en sesión permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de la nación, con el fin de garantizar la estabilidad política y fortalecer la institucionalidad y la democracia. (PL)



Crece a más de mil 300 los muertos por el virus del ébola en la República Democrática del Congo



El virus del ébola que afecta desde agosto del año 2018 a la República Democrática del Congo, ya alcanzó más de los 2 mil contagios, y unas mil 346 vidas, según los datos del Ministerio de Sanidad de ese país. Cuando transcurrieron los siete meses de haberse declarado la emergencia por este nuevo brote de ébola, solo se habían reportados mil casos de contagios confirmados, y en los últimos tres meses se duplicó la cantidad de personas contagiadas. Según informa el Comité Internacional de Rescate la epidemia se propaga con mayor rapidez cuando debería estar ralentizándose y se prolonga debido a diversos conflictos políticos que ocurren en el país. El caso más devastador de la historia, con respecto al virus del ébola, fue el que se decretó en 2014, en Liberia y Sierra Leona, ambos países de África, además esa propagación llegó hasta países de Europa como España. La crisis del ébola de 2014 provocó más de 11mil muertes y 30 mil contagios aproximadamente, hasta que se decretó el fin de la epidemia por la Organización Mundial de la Salud. (PL)



