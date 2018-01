Fiscalía española solicita la activación de la euro orden contra Puigdemont

La Fiscalía General de Estado solicitó al Tribunal Supremo español que reactive la euroorden de detención de Carles Puigdemont, que abandonó Bruselas para desplazarse a Dinamarca. El juez del Supremo, Pablo Llarena, quién había retirado la orden de detención que pesaba sobre el expresidente de la Generalitat y otros cuatro exconsejeros del Ejecutivo catalán cesados que le acompañaban en Bélgica desde el pasado 5 de diciembre. El magistrado basaba su decisión en que los encausados expresaron su deseo de volver a España tras las elecciones autonómicas catalanas del 21 de Diciembre, y en el riesgo de que se encontraran en una situación jurídica más ventajosa que los otros procesados. El abogado de Puigdemont en Cataluña recomendó al expresidente que no realizara este desplazamiento, teniendo en cuenta las altas posibilidades de ser arrestado. Aún así, Puigdemont asumió el riesgo. Tal como informa el diario español 'La Vanguardia', el abogado cree que finalmente no se cursará la orden europea de detención, aunque admite que "todos los escenarios están abiertos". Es la primera vez que el exjefe de la Generalitat de Cataluña se ha aventurado a salir de Bélgica desde que llegó a ese país a finales de octubre del año pasado junto a los otros miembros de su cesado Gobierno. Lo hizo poco después de que la Fiscalía presentara contra ellos una querella por delitos de rebelión y sedición, entre otros. Puigdemont pretende participar este lunes en una conferencia de la Universidad de Copenhague sobre la situación política que vive Cataluña. El candidato a la presidencia de la Generalidad con la plataforma Junts per Catalunya, además, tiene previsto reunirse con diputados del Parlamento danés. (RT)



Destruye el ejército sirio posiciones del grupo terrorista Frente al-Nusra en Idlib



El Ejército sirio y milicias aliadas destruyeron hoy posiciones del grupo terrorista Frente al-Nusra, al mantener un cerco contra sus unidades en la provincia de Idlib, reportó Telesur. Según informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado que las tropas gubernamentales sirias y unidades de las milicias populares comenzaron una operación para aniquilar las fuerzas de la organización terrorista Frente al-Nusra cercadas en el este de la provincia de Idlib, y tienen cercado a más de mil 500 miembros del grupo de terrorista que cuentan con carros de combate, vehículos de combate de infantería, piezas de artillería y morteros. También, el Ministerio de Defensa ruso destacó que en las últimas 24 horas el Ejército sirio avanzó seis kilómetros en dirección norte desde la base aérea de Abu al-Duhur, y liberó 24 localidades que se encontraban bajo el control de los terroristas. Mientras, el Comando General del Ejército sirio sostuvo que las operaciones de combate permitieron aniquilar las unidades selectas de las organizaciones terroristas, lo cual supone un duro golpe a sus patrocinadores regionales e internacionales. El Ejército sirio, junto a sus aliados, han recuperado casi el 100 por ciento del territorio del país árabe, que hace unos años estaba tomado por los grupos terroristas del Frente al-Nusra y por el autodenominado Estado Islámico.



Destacaron en Venezuela la vigencia del pensamiento político de José Martí



Intelectuales y políticos venezolanos destacaron, en Caracas la vigencia del pensamiento político del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y sus aportes a los ideales de integración de los países de América Latina y el Caribe, publicó Prensa Latina. En ocasión de cumplirse, la víspera el aniversario 137 de la llegada del apóstol de la independencia cubana a Caracas, autoridades de esta ciudad le rindieron tributo con una ceremonia en la céntrica plaza capitalina Simón Bolívar. En el acto el director ejecutivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Sady Loaiza subrayó la trascendencia de la vida de Martí al servicio de la causa por la libertad de Cuba y su decisiva contribución a los ideales de la integración latinoamericana, y significó que tienen plena vigencia en la actualidad. Además el intelectual venezolano ponderó la infinita admiración que sintió por la patria de Simón Bolívar el héroe nacional cubano, quien escribiera en carta a su amigo venezolano Fausto Teodoro de Aldrey; deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo. Por otro lado, el concejal del municipio bolivariano Libertador, José Bracho, hizo hincapié en la necesidad de coordinar la unidad de todas las fuerzas revolucionarias del país, tal como predicara José Martí en su ideario, para avanzar en la construcción del modelo socialista venezolano. A la ceremonia por el aniversario 137 de la llegada de José Martí a Caracas, efectuada en la plaza Simón Bolívar asistieron además representantes de movimientos sociales, personal de la embajada de Cuba en Caracas, e integrantes de la misión médica de la nación caribeña en Venezuela. El Gobierno y la sociedad venezolanos dedicarán durante esta semana un amplio programa en homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí la cual tendrá como colofón el acto previsto para el próximo domingo 28 de enero en la Plaza Martí de Caracas, donde se celebrará el aniversario 165 de su natalicio.



Desaprueba la 58 por ciento de los estadounidenses la gestión del presidente Donald Trump



Más de la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos (EE.UU.) desaprueba la gestión del presidente, Donald Trump, quien acaba de cumplir un año de mandato lleno de turbulencias y baja popularidad. El rechazo popular alcanzó el 58 por ciento, mientras que la tasa de aceptación es del 36 por ciento, informaron las cadenas estadounidenses ABC News y The Washington Post tras realizar una encuesta entre el 15 y el 18 de enero. El fin de semana pasado se plasmó en las calles el rechazo que generan las políticas del republicano. La “Marcha de las Mujeres” se presentó tanto el sábado como el domingo en varias ciudades de EE.UU., también para abogar por los derechos de los inmigrantes y por más igualdad de género. Particularmente en el Estadio Sam Boyd, en Las Vegas (Nevada), se llevó a cabo una concentración que congregó a miles de personas. En el sondeo, que tiene margen de error de 3,5 puntos porcentuales, fueron consultadas más de mil personas, quienes, de igual forma, evaluaron de forma positiva la economía de EE.UU. tras un año de Gobierno de Trump. Un 58 por ciento se expresó a favor del rumbo financiero del país en manos del magnate, lo que supone la tasa más alta desde 2001.



Culmina Papa gira en Latinoamérica y parte a Roma



El papa Francisco culminó este domingo su visita en América Latina y partió desde Perú hacia Roma. Antes de abordar el avión, el sumo pontífice se reunió con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange. Francisco se despidió de Perú resaltando que "dejará una huella imborrable en su corazón". El sumo pontífice arribó el pasado lunes a Chile y el jueves a Perú. En ambos países cumplió una apretada agenda que incluyó actividades religiosas, visitas a penitenciarías, zonas marginadas, entre otros. Asimismo, levantó su voz contra el feminicidio, la corrupción y defendió los recursos naturales de la Amazonía.



Denuncian ataque a periodistas que cubrían gira de Marichuy



El Congreso Nacional Indígena de México denunció este domingo un ataque perpetrado contra periodistas que cubrían la caravana de la organización y de la candidata independiente a la presidencia María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, entre Tepalcatepec y Buenavista (Michoacán). Sujetos armados en dos camionetas, pararon el vehículo, amenazaron a los ocupantes y despojaron de sus celulares y equipos fotográficos a los periodistas. México continúa como uno de los países de más alta peligrosidad. En el 2017 registró la mayor tasa de homicidios en su historia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).



