Fiscalía General de la República: garante de la seguridad jurídica (+Audio, Fotos y Video)

La seguridad jurídica es un tema medular para el país y para el mundo. Fotos y video: Alejandra García.



El colectivo de Haciendo Radio debatió este martes con el especialista fiscal jefe de la Fiscalía General de la República, Reinaldo Cruz Rivera, sobre seguridad jurídica y legalidad.



Según Cruz Rivera, la seguridad jurídica es un tema medular para el país y para el mundo; una temática de mucha modernidad; uno de los ejes del XIV Encuentro Internacional de Ciencias Penales y del II Evento de Legalidad, Derecho y Sociedad, que se efectuará entre el 14 y 16 de marzo próximo.



El especialista añadió que la seguridad jurídica se corresponde con la “seguridad que el ciudadano alcanza dada por el Estado, en el cual se garantiza que su persona, sus derechos y sus bienes no sean violentados”.



Asimismo, en primer lugar tiene que existir las normas, las cuales protejan y regulen las relaciones sociales producidas entre los ciudadanos entre sí y entre los ciudadanos y el Estado.



Luego, han de estar publicadas dichas normas, que establece qué puede hacer, qué está prohibido y qué se ordena. En tercer lugar, la seguridad jurídica presenta como componente la aplicación y cumplimiento adecuados de las normas.





Momentos de la comparecencia del fiscal jefe de la Fiscalía General de la República, Reinaldo Cruz Rivera, sobre seguridad jurídica y legalidad.



Cruz Rivera subrayó que todos los ciudadanos desde que nacen tienen garantizada su seguridad jurídica.



Por otra parte,la legalidad deviene uno de los mecanismos que garantizan la seguridad jurídica; no es posible asegurar los derechos, los bienes y la integridad de las personas si a todo al que le corresponde cumplir con una norma no lo hace de esa manera.



El funcionario señaló además, que la Fiscalía posee varias aristas como garante de la seguridad jurídica, por medio de la atención ofrecida al ciudadano desde disímiles vías.







“La seguridad jurídica-concluye Cruz Rivera- depende y nos atañe a todos; cumplir con lo establecido, respetar el derecho ajeno, es garantía de la seguridad jurídica de cada ciudadano”.



