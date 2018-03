Fortalece tu potencial

Muchas personas son capaces de ver sus limitaciones, sin embargo no son capaces de ver su potencial. Una de las frases que limitan el potencial es algo similar a “Esto no lo ha hecho nadie antes”, claro con el tono pesimista que este requiere para quebrantar toda posibilidad de descorchar nuestro potencial.



Pero la autocompasión lastimosa ante el miedo al fracaso, puedo provocar en nosotros, pensamientos como: “Nunca lo intentaré otra vez”.



Cuando estamos en un momento de crisis, tenga presente que los tiempos difíciles no son eternos, pero las personas fuertes sí. Puedes convertirte en el águila, capaz de volar por encima de las tormentas, aun cuando a otros solo les queda la opción de esconderse. Todo lo que sabemos está influido por el presente, el hombre se está ahogando tanto en sus circunstancias adversas, que puede entrar en un estado de amnesia hacia su mañana, sin ver la posibilidad de que el problema que lo atormenta hoy no forma parte de su futuro.





Un proverbio popular versa “Procure tomar las mejores decisiones antes de la tormenta”. Desarrollar sus cualidades y su potencial, puede ser una labor preventiva, que le permitirán sufrir más las consecuencias de su tormenta.



Tenga presente que muchos adultos inteligentes… se restringen en pensamientos, acciones y resultados. Nunca avanzan más allá de las fronteras de sus propias limitaciones auto impuestas.



Quien primero debe ver y valorar tu potencial, eres tú mismo. No esperes que nadie de afuera descubra tu propio tesoro, y muchos menos que te saquen. Aun cuando el oro es descubierto, no se puede utilizar al instante, este necesita de un proceso de fuego, para eliminar las impurezas. Que requieras de este proceso, no significa que no tengas potencial.





Muchas personas están interesadas en eliminar tus debilidades, pero pocas están dispuestas a fortalecer tu potencial. Mientras te centras en identificar tu parte negativa y eliminarla, lo cual es necesario, te puedes desgastar. No pierdas el enfoque de fortalecer tu potencial, en emplear tiempo y energía en ellos, de esta manera tu luz apagará tus propias tinieblas.

Del Autor