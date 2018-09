Fracasa gobierno de Trump al impedir llegada de indocumentados a EEUU

2018-09-13 14:07:28 / web@radiorebelde.icrt.cu



Los datos obtenidos por The New York Times cifran en 12 mil 800 los niños inmigrantes detenidos en estos momentos. Foto: The New York Times

El número total de menores inmigrantes detenidos se ha disparado hasta cifras jamás registradas en Estados Unidos, pese a que cientos de ellos separados de sus familias después de cruzar la frontera han sido liberados y reunidos por orden judicial.



Según documentos obtenidos por el diario The New York Times, la población en los refugios cerrados creados por el gobierno de Donald Trump para niños migrantes se ha duplicado por cinco desde el verano pasado.



Los datos obtenidos por The New York Times cifran en 12 800 los niños inmigrantes detenidos en estos momentos, cuando en mayo de 2017 era de 2 400, un crecimiento que coloca al sistema federal de refugios al borde del colapso.



Para el New York Times, se está evidenciando el fracaso de la administración de Donald Trump



La capacidad de esas instalaciones se encuentra a niveles del 90 por ciento al menos desde el mes mayo, cuando el año anterior era del 30 por ciento, lo que hace que cualquier nuevo aumento de los cruces fronterizos pueda llevar a la debacle ese servicio de confinamiento.



Los nuevos datos revelados por el Times confirman que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump por desalentar a los migrantes centroamericanos, el número de niños y adolescentes que cruzan solos la frontera es casi el mismo que en años anteriores.



El aumento de los niños migrantes detenidos no es debido a más llegadas de menores, sino a la reducción de los permisos para que sean realojados con familiares. Foto: AFP



Para el New York Times, se está evidenciando el fracaso de la administración de Donald Trump en sus esfuerzos por reducir el número de familias indocumentadas llegando a los Estados Unidos.



Sin embargo, The New York Times explicó que el aumento de los niños migrantes detenidos no es debido a más llegadas de menores, sino a la reducción drástica de los permisos para que sean realojados con familiares en el país, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.



La diferencia es que la burocracia y el temor provocados por una aplicación más estricta de las leyes de inmigración han desanimado a familiares y sus amigos, muchos de ellos en situación ilegal, a hacerse cargo de esos niños.

Los datos revelados por el @nytimes confirman que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de @realDonaldTrump por desalentar a los migrantes, el número de niños y adolescentes que cruzan solos la frontera es casi el mismo que en años anteriores@verdadrebelde #Internacionales pic.twitter.com/zuzbcHwL9J — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) September 13, 2018



(Noticiero Nacional de Radio)