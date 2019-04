Fracasa nuevo intento golpista en Venezuela

2019-04-30

Los principales líderes de la Revolución Bolivariana, incluido el presidente, Nicolás Maduro, confirmaron la derrota de la nueva asonada de la oposición derechista, con un pequeño grupo de militares traidores, y con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados europeos y latinoamericanos. El respaldo de las fuerzas armadas, la movilización de los defensores del proceso revolucionario chavista y un país en plena tranquilidad frustraron la nueva ofensiva golpista del autoproclamado mandatario, el opositor Juan Guaidó.



El títere de Estados Unidos en Venezuela volvió a proclamar hoy, una vez más, el fin del gobierno de Maduro, tras lanzar un mensaje a la nación acompañado del líder de su partido, Leopoldo López, y de un grupo de militares, para que los uniformados se sumaran al golpe y la población civil saliera a las calles a respaldarlos.



Tras anunciar Guaidó esta madrugada la liberación de López de su arresto domiciliario, y aparecer ambos junto a oficiales de la de la Guardia Nacional Bolivariana, los medios de comunicación globalizados no tardaron en colocar como matriz de desinformación que el autoproclamado presidente había logrado respaldar con hechos algo que lleva semanas anunciando que la cadena de mando en Venezuela se había roto.







Desde que lanzaron el fracasado golpe de Estado de enero, tanto Guaido como el gobierno de Donald Trump han tratado de dividir a las fuerzas armadas, atrayéndolas a su lado, como una parte central de su estrategia para derrocar a la Revolución Bolivariana. Salvo unos cuantos militares, que se les han sumado o desertado, como ocurrió hoy, Guaidó y la Casa Blanca no han logrado colocar al conjunto de los uniformados a su bando y que colaboren con el guión de cambio de régimen.



En su nueva intentona golpista de este martes, Guaidó y Estados Unidos han vuelto a fracasar en su apuesta por un levantamiento a gran escala de las fuerzas armadas. Incluso, al lanzar por video su nuevo golpe de Estado, cerca de la base militar conocida como La Carlota, Guaido y sus seguidores mintieron al afirmar que la instalación había sido tomada, cuando en realidad nunca dejó de estar en manos de los uniformados leales al gobierno de Maduro.



Estados Unidos no tardó en respaldar el supuesto alzamiento militar antichavista, con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instando otra vez a las Fuerzas Armadas de Venezuela a unirse a Guaidó. Sin embargo, todos los jefes militares de Venezuela confirmaron su total lealtad a Maduro, quien convocó a su vez a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz en el país.







Incluso, el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, destacó en las últimas horas la cohesión de las fuerzas armadas junto al pueblo, intacta y velando por la defensa de la Patria. Padrino precisó el verdadero alcance de la intentona de hoy, al aclarar que el ochenta por ciento del grupo reducido de soldados incorporados al golpe fue engañado para convencerlos de participar, pero se retiraron después al darse cuenta de la maniobra.



El ministro de defensa de Venezuela previno contra el intento de baño de sangre que estaría detrás de la intentona golpista, pues la oposición derechista ha llamado a sus partidarios a que tomen las calles, en lo que apunta a crear violencia, anarquía y caos. A escala internacional, las reacciones al nuevo y fracasado golpe de Estado, no se han hecho esperar, con los aliados de Venezuela, entre ellos Cuba, Bolivia, Rusia, Nicaragua, China y otras naciones, condenando la asonada y reiterando su solidaridad con el país sudamericano.



Del lado de Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos, la postura ha sido la de apoyo total al golpe de Estado y maniobras diplomáticas para reafirmar la asonada. La Unión Europea (UE), por su parte, hizo hincapié en que viene pidiendo una solución pacífica a la crisis política venezolana y que está siguiendo los acontecimientos sobre el terreno. Fracasa nuevo intento golpista en Venezuela… Punto por punto, hemos ampliado la noticia…



(Noticiero Nacional de Radio)

